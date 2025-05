Lucía Gómez logra otro podio para el Kazajoz en Guadalajara

R. H. Badajoz Lunes, 5 de mayo 2025, 12:34 Comenta Compartir

Lucía Gómez consiguió un tercer puesto absoluto en la categoría reina femenina del XCO Internacional Ciudad de Guadalajara, mientras que Luca Pérez y Dani Rivas consiguieron sus primeros puntos UCI de la temporada con sendos top-10.

El Kazajoz PetroGold Extremadura comenzó el segundo bloque de la temporada con buen pie y cogiendo confianza para el cargado mes de mayo que les espera. Lucía Gómez firmó un nuevo podio UCI, su segundo de la temporada, en un podio de gran nivel acompañada de la líder de la Copa España XCO Nuría Bosch y la corredora serbia del Movistar Team y vencedora Jelena Eric.

En categoría élite masculina una de cal y otra de arena, Luca Pérez consiguió sus primeros puntos de la temporada con una séptima posición y recobrando sensaciones tras una primera de la temporada donde no terminó de arrancar. Mientras que Juan Luis Pérez aquejado de un virus estomacal no quiso forzar la máquina y abandonó en la primera vuelta tras no encontrarse bien.

Por su parte, los jóvenes ciclistas del equipo patrocinado por la Fundación Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura firmaron otra de las notas positivas del día. En categoría júnior, Daniel Rivas consiguió sus primeros puntos UCI con una séptima plaza, mientras que Lucas Lamagrande, en su primer año como sub-23 y corriendo en categoría absoluta, se coló en el top-15 de la general masculina. Su mejor resultado en prueba UCI hasta la fecha.

Otras tres competiciones de manera consecutiva esperan al Kazajoz PetroGold Extremadura durante el mes de mayo, en la que destaca su viaje a Austria la próxima semana para disputar una nueva prueba de las Series Continentales Europeas XCO.

