Luca Pérez se estrena en XCO con victoria en Campo de Criptana

Luca Pérez durante la prueba del Tour of Giants en Campo de Criptana.

Miércoles, 29 de enero 2025

El Kazajoz Petro-Gold consigue la segunda victoria de la temporada en la disciplina XCO en el Tour of Giants disputada en Campo de Criptana (Ciudad Real), donde el manchego Luca Pérez se impuso con autoridad en el comienzo de su temporada 2025 y su debut en en la disciplina de XCO. Es el primer triunfo fuera de Extremadura para el equipo pacense de categoría nacional.

El principal objetivo de Luca Pérez era coger ritmo de cara a un mes de febrero con tres pruebas internacionales del máximo nivel en la que compartirá parrilla con un elenco de estrellas mundiales del XCO. Por su parte, Daniel Rivas se estrenó en su nueva categoría júnior con el mismo objetivo que su compañero de equipo, que no es otro que ponerse a tono para el vertiginoso mes de febrero, en el que además de estrenarse en categoría UCI lo hará en toda una Copa del Mundo Júnior o como se denominan UCI Junior Series. En cuanto a su resultado no acabó del todo satisfecho con sus sensaciones en el debut, pudiendo no obstante subir al segundo escalón del podio.

En apenas dos semanas, ambos corredores del Kazajoz tendrán la primera prueba internacional, en La Nucía (Alicante), no sin antes terminar de poner el motor a punto en el Open de Extremadura XCO del próximo domingo en Navalmoral de la Mata.

