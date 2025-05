Lobato y Cordero, del Ecopilas, finalizan en el 'top 20' de la prestigiosa Andalucía Bike Race

REDACCIÓN BADAJOZ. Miércoles, 2 de marzo 2022, 08:24 Comenta Compartir

Concluyó una nueva edición de la Andalucía Bike Race by Garmin para la pareja del Extremadura-Ecopilas formada por Manu Cordero y Álvaro Lobato. Los extremeños firmaron un decimonoveno puesto final, tras seis etapas disputadas que transcurrían entre las provincias andaluzas de Córdoba y Jaén, con un total de 358 kilómetros y más de 1.100 metros de desnivel positivo, donde se daban cita los mejores parejas del mundo en la especialidad de maratón BTT.

Campeones mundiales, europeos, algunos de ellos con varios títulos internacionales, acudían a tierras andaluzas en busca del buen tiempo y la máxima puntuación que otorga una prueba de un nivel como este, denominada 'fuera de categoría' dentro del calendario mundial UCI, que junto con la Epic Race sudafricana se sitúan como las más importantes del calendario UCI MTB Marathon Series.

Una de las parejas nacionales más jóvenes entre las participantes, Cordero y Lobato, no arrancaron como esperaban nada más iniciar su andadura en las primeras etapas. «Estamos seguros que ese no era nuestro sitio a pesar del nivel excepcional que había», comentaba Manu Cordero al bajarse de la bici. «Yo llegaba a Andalucía bastante bien, pero no iba como yo esperaba hasta que empecé a ir algo mejor a partir del tercer día», añadía. Al ser una prueba por parejas, lógicamente si uno de los dos no tiene su día, la pérdida de tiempo con respecto a los rivales se hace notar desde el principio, máxime con el altísimo nivel existente. «Gracias a Álvaro pudimos ir solventando la situación, nos hemos entendido muy bien», destacaba.

A partir del cuarto día, era Álvaro Lobato quien acusaba el esfuerzo acumulado, con caída incluida, mientras Manu Cordero pasó a tomar el mando de la pareja, metiéndose entre los 15 primeros puestos en algunas de las etapas, logrando finalizar en esa decimonovena plaza de la general. «Creo que con 25 años que tenemos cada uno, tenemos un margen de progresión todavía amplio y en futuras ocasiones estoy convencido que estaremos más arriba en una prueba mundial de este orden», apuntaba Lobato.