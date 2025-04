El Kazajoz Team lanza un proyecto de equipo XCO a nivel nacional

REDACCIÓN BADAJOZ. Viernes, 2 de diciembre 2022, 08:06 Comenta Compartir

El equipo pacense del Kazajoz Team ha desvelado la primera de las cuatro novedades importantes de la próxima temporada, sin duda el plato fuerte del proyecto: su apuesta por la modalidad olímpica del mountain bike, el cross country o conocido comúnmente como XCO y su apuesta por la juventud con la incorporación de ciclistas de categoría junior y sub-23.

Dar este paso al frente no hubiera sido posible si no fuera por la incorporación fundamental a la estructura técnica del equipo de dos personas experimentadas en XCO como los entrenadores, fundadores y CEOs de 'Try it' José Miguel Jiménez y Cristian López, conocedores además del ciclismo base y grandes resultados.

Aunque Extremadura carece de un calendario extenso específico de XCO son muchos los jóvenes que año tras año despuntan en distintas pruebas nacionales, pero no terminan de desarrollar todo su potencial en la disciplina olímpica y es por eso que la creación de este equipo permitirá hacer un calendario extenso y específico de unas 15 pruebas nacionales e internacionales que apuesten de verdad por su futuro en la categoría reina del MTB. Tres jóvenes y talentosos corredores formarán parte del equipo, dos junior y un sub-23.