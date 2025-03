El Kazajoz Team cierra una temporada repleta de éxitos

REDACCIÓN BADAJOZ Martes, 1 de noviembre 2022, 18:54 Comenta Compartir

Tras nueve meses de aventuras finaliza la temporada para el Kazajoz Team en la que han recorrido cada rincón de Extremadura y Andalucía especialmente y en la que también se han recorrido el norte de la península de cabo a rabo con Galicia, Cantabria y Asturias como principales protagonistas.

En competiciones nacionales los 'kazajos' han brillado a la altura del año pasado. En la Copa de España Máster de carretera José Antonio Sánchez con tres podios y un tercer puesto en la general final en la categoría máster 30 ha sido el máximo exponente junto a Juan María Lobato (M60), tercero en la general que tras tres cuartos puestos logró subirse al podio de M60 finalmente en el Memorial David Montenegro, la prueba más relevante y con más nivel de todo el calendario máster y que se celebra en San Lorenzo de El Escorial (Madrid). En dicha prueba los 'kazajos' estuvieron a punto de llevarse la mayor alegría del año puesto que José Antonio fue el más rápido del grupo de los favoritos, pero se le escapó la victoria ya que había llegado por delante un fugado en solitario.

Destacó también la gran actuación del equipo pacense en la Copa de España de Maratón celebrada en Jerez de los Caballeros, en su ya famoso Maratón Templario. El Kazajoz rindió a un gran nivel medio. Pablo Alpiste se quedó a escasos dos minutos de pisar el podio en sub 23 cruzando la línea de meta en cuarta posición y José Antonio Sánchez entró en quinta posición máster 30 tras haber competido el día anterior Copa de España de carretera en Toledo. Además, Félix Vázquez (sub 23), José Barroso y Rubén Guzmán (M30) se colaron en los respectivos 'top 10' de sus categorías. Muy meritorio.

En cuanto Campeonatos de España se refiere el equipo compitió y acarició algún metal. El que más cerca estuvo fue Pablo Alpiste en el Campeonato de España de Ultramaratón celebrado en Lalín (Galicia). Tras 7 horas montado en la bicicleta cruzó la línea de meta en cuarta posición sub 23. Otra vez al palo. Y tuvo otra magnífica actuación en los Campeonatos de España de Maratón celebrados en Ramales de la Victoria (Cantabria) con una séptima plaza sub 23 entre los más de 50 jóvenes que se dieron cita. Magníficas actuaciones teniendo en cuenta que Pablo Alpiste aún es sub 21 y le quedan dos años más por delante en la categoría.

En el Campeonato de España Máster en ruta la suerte y el acierto no estuvieron del lado de los extremeños y no pudieron disputar los metales al no conseguir estar presentes en las fugas donde se repartieron, obteniendo un 'top 10' por parte de José Antonio Sánchez. Aunque se consiguió darle la vuelta en la contrarreloj consiguiendo tres 'top 10' por parte de Jesús González, Javi González (M30) y Juan María Lobato Durán (M60).

En el ámbito regional los 'kazajos' han conseguido posicionarse como un equipo de referencia sea cual sea la modalidad. Con victorias especiales e inesperadas como el doble Campeonato de Extremadura de contrarreloj conseguidos por Félix Vázquez (sub 23) y Jesús González (M30) celebrado en Trujillo, triunfos en el Campeonato de Extremadura de Maratón celebrado en Gata a cargo de Pablo Alpiste (sub 23) y José Antonio Sánchez (M30) con Félix Vázquez (sub 23) y José Barroso (M30) acompañándolos en el podio o el subcampeonato de Extremadura XCO a cargo de Félix Vázquez (sub 23) solo por detrás del campeón del Open de España de Maratón Miguel Benavides.

En el circuito Open de Extremadura los éxitos se acumularon. Victorias en todas las modalidades tanto en Rally (XCO), Media Maratón (XCMM) y Maratón (XCM). En XCO el más destacado fue José Antonio Sánchez con dos victorias parciales y victoria en la general M30, en XCMM el protagonismo fue para el Élite Luis Alberto y el sub 23 Félix Vázquez, ambos tras prácticamente no bajarse del podio en ninguna prueba del Open pelearon codo a codo en la última prueba en favor de Félix para que finalmente pudiera alzarse con la victoria en la general del Open obteniendo a su vez Luis Alberto un subcampeonato élite valiosísimo y que sin duda compensa varios momentos de mala fortuna que ha sufrido durante el año.

Pero hubo una modalidad en la que sin duda disfrutaron y destacaron especialmente, el Open de Maratón (XCM). Los 'kazajos' brillaron por encima de cualquier expectativa especialmente en la Titán de los Ríos con victorias a cargo de José Antonio Sánchez y Pablo Alpiste siendo además segundo y noveno en línea de meta de un total de 1.000 participantes de todas partes de la península. El nivel medio del equipo en el Open XCM ha sido increíble con Félix Vázquez alzándose con el subcampeonato gracias a su regularidad y el dominio incontestable en categoría Máster 30 con José Antonio proclamándose campeón, José Barroso tercer clasificado, Jesús González quinto o Javier Alegre sexto. Un total de 4 corredores entre los 6 mejores M30, con un Rubén Guzmán cerrando el 'top 10', es algo prácticamente irrepetible.

La temporada se cierra con un balance inmejorable, victorias generales en los tres Open de Extremadura, doblete de victorias en Campeonatos de Extremadura Maratón y contrarreloj en el ámbito regional. Mientras que en competiciones nacionales doble podio en la general de la Copa de España Máster con cuatro corredores en el 'top 10' del Campeonato de España y consiguiendo puestos de honor y muy cerca de las medallas en la categoría sub 23 a nivel nacional, algo a resaltar ya que se trata de la categoría de las jóvenes promesas del ciclismo.

El Kazajoz despide la temporada ya con la mirada puesta en el que será la próxima y tercera campaña del equipo, en la que los 'kazajos' esperan seguir ensanchando el proyecto que están creando, que pretende impulsar el ciclismo extremeño y en el que traerán consigo novedades que sin lugar a dudas no dejarán nadie indiferente.

