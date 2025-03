El Kazajoz se consolida en el regional de XCM

REDACCIÓN BADAJOZ. Viernes, 5 de mayo 2023, 08:13 Comenta Compartir

Badajoz tiene muchas bondades pero entre ellas no está el tener un terreno montañoso en el que preparar una modalidad tan técnica como puede llegar a ser el XC Maratón. Pese a todo, los pacenses del Kazajoz han brillado en el Campeonato de Extremadura disputado en la localidad cacereña de Serradilla, un entorno idílico para el disfrute del MTB.

Con Pablo Alpiste a la cabeza, natural de Barbaño, el equipo ha cosechado un total de cuatro campeonatos en distintas categorías además de colar a 5 corredores entre los mejores 15 de la prueba. El campeonato más disputado fue el de categoría sub 23. Pablo Alpiste sufría una caída nada más comenzar la prueba que le hizo tener que ir toda la carrera a remolque, pero que con la inestimable ayuda de su compañero Loren Herrera, fue con relativa calma remontando posiciones hasta colocarse en cabeza una vez atravesado el ecuador de la prueba, posición que ya no abandonaría. Pablo no solo no perdió fuelle durante la prueba sino que se quedó a menos de un minuto de subirse al podio general, solamente superado por dos ex-profesionales de carretera y por el campeón de Extremadura élite Adrián González (Extremadura-Ecopilas).

En las categorías master los 'kazajos' no tuvieron rival, haciéndose con los 3 campeonatos donde tenían representación: Máster 30, 40 y 60; Con Jose Antonio Sánchez, Jose Barroso y Julián Antúnez como vencedores respectivamente, destacando además que Sánchez y Antúnez habían competido la tarde anterior el campeonato de Extremadura Ruta (M40-50-60) subiendo ambos al podio. Cuatro campeonatos que se suman al conseguido por Juan María Lobato (M60) en ruta el día anterior, hacen del fin de semana otro inolvidable para la escuadra extremeña.