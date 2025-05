El GR100 se presenta con gran proyección de futuro y la creación de un equipo femenino

El Club GR100 de Plasencia desplegó su alfombra roja para oficializar su puesta de largo cargado de ilusión y novedades como la puesta en marcha ... de un equipo femenino de ciclismo en ruta por primera vez en su estructura. Una apuesta por la tierra y la proyección de futuro que marca una temporada de grandes objetivos y alicientes. La ciudad de Plasencia y su magnífico escenario Centro Cultural Las Claras, ubicado en su imponente centro histórico, pusieron el broche de oro a un intenso fin de semana para toda la familia ciclista del Club GR100 placentino que culminó con la puesta de largo oficial de sus cuatro proyectos deportivos (Escuela Ciclista GR100, Electromercantil GR100 femenino, Electromercantil GR100 masculino y Extremadura Ecopilas) para la temporada 2025.

Dicho acto contó con la presencia de Fernando Pizarro, alcalde de Plasencia; Isabel Blanco, concejala de Deporte, Inclusión y Diversidad; José María Nisa, concejal de Medio Ambiente; Marisa Bermejo, concejala de Cultura; José Alberto Cacho, director gerente de la Fundación Jóvenes y Deporte de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura; Javier Prieto, diputado de Formación y Asistencia a Entidades Locales de la Diputación de Cáceres; José Pérez, presidente de la Fundación Medioambiental Ecopilas; Gabriel García, director General de Recyclia; Julio Lema, director de Marketing y Eventos de Recyclia; Julián Pozuelo, presidente de la Federación Extremeña de Ciclismo; Leticia Sánchez, directora de Comunicación de Electromercantil; José Luis León, gerente de Transfrigo Moyano; Beatriz Moyano, del Moyano Grupo Logístico; Carlos Oliva, gerente de Netasa (Pimentón Ahumado La Chinata), además de los deportistas, auxiliares, técnicos deportivos y familiares y amigos de esta familia ciclista que crece año tras año y que volvieron a ocupar casi todo el aforo disponible.

Ampliar Integrantes de los tres equipos femeninos del GR100 placentino. JOSELU MURIEL/CD GR100

Tras la apertura del acto por parte de la responsable del deporte placentino, Isabel Blanco, donde daba la bienvenida y agradecía la presencia a todas las personas que acudieron al acto con una frase muy suya «no hace falta que os demos la bienvenida porque Plasencia es vuestra casa», se procedía al reconocimiento oficial por parte de la Fundación Ecopilas al Ayuntamiento de Plasencia por haber logrado el triunfo en esa noble competición que dicha fundación pone en marcha con motivo de la Vuelta Ciclista a España en cada una de las ciudades que acogen salida y llegada de la ronda española. «Plasencia fue el inicio de la ronda española en la cuarta etapa y cogió el liderato en recogida de pilas, manteniéndolo hasta la conclusión de la ronda española alzándose con la victoria final», comentaba a modo de introducción Juanje Arribas, presentador del acto.

Formación, ilusión y futuro

Trece años ya desde que echó a rodar esta aventura deportiva que ya se ha convertido en un gran proyecto ciclista con decenas de deportistas que integran alguno de los cuatro equipos del club, con mayoría de procedencia extremeña, pero también llegados desde otras comunidades españolas. «Cada vez con más frecuencia recibimos peticiones de chicas y chicos muy jóvenes que quieren recalar en algunos de estos proyectos. Algo estaremos haciendo bien. Incluso alguno que estuvo con nosotros, ahora regresa como luego podremos ver», comentan responsables del club. Alguien recordaba en esta presentación de un abarrotado escenario principal de Las Claras cuando en otra sala contigua donde no cabrían ni siquiera los deportistas, se presentaba en 2016 el Extremadura Ecopilas hace diez años con solo tres bikers, Romero, Díaz de la Peña y Alonso.

Escuela Ciclista GR-100, cantera en su máxima expresión

Comenzaban a desfilar por el centro de la sala para luego subir al escenario las jóvenes promesas junto a sus monitores deportivos que arrancaron los primeros aplausos del público asistente. Julián Pozuelo, presidente de la FExC y Javier Prieto, en nombre de la Diputación de Cáceres también subían al escenario para recibir con un caluroso aplauso a los integrantes de las diferentes categorías escolares que son principiantes, promesas, alevines, infantiles y cadetes. Pozuelo afirmaba «que ningún proyecto tan extenso como el que hoy se presenta sería posible sin la colaboración y patrocinio de las diferentes firmas comerciales y entidades, que año tras año estáis aquí Y este es uno de los mejores a nivel nacional. También el factor humano es imprescindible, como el que tiene este club y del que yo tengo afortunadamente el placer de conocer y compartir con ellos. Gracias Pedro, gracias Rubén, porque habéis puesto los mejores valores para abanderar este proyecto y luchar para sacar el ciclismo adelante. Para la Federación Extremeña de Ciclismo es un orgullo contar con vosotros. Gracias también a voluntarios, técnicos pero sobre todo a madres y padres».

Por su parte, el diputado provincial y alcalde de Piornal, Javier Prieto, disculpaba la ausencia por motivos de agenda del titular de deportes de la institución cacereña, Pablo Miguel López. «Desde la Diputación de Cáceres estamos encantados e ilusionados con este proyecto que queremos seguir apoyando y mejorando para 2025 que engloba estos equipos de base que son el futuro, con ese equipo femenino donde estáis dando protagonismo a la mujer, a los chicos del equipo es masculino y por supuesto al equipo de BTT Extremadura Ecopilas en la máxima categoría internacional. Para nosotros es un orgullo que llevéis el nombre de la provincia de Cáceres por toda España y por ello os ayudaremos a consolidar este proyecto mejorando el compromiso desde el área de deportes. La identidad extremeña es sello propio como una de las piedras donde se sustenta este proyecto y para la Diputación de Cáceres es muy importante que el talento extremeño crezca en uno de los clubes como el vuestro. Os deseo una temporada llena de éxitos y felicidades a todos/as».

Electromercantil GR100 Femenino, año I

Este 2025 servirá para el estreno oficial de este equipo de chicas de diferentes edades que van a competir bajo idéntica denominación y condiciones que la de sus compañeros. «Es para este club un placer poder presentar una realidad de lo que hace años era sólo un sueño aunque en 2024 ya se pudo vislumbrabar algo», afirmaba Rubén Martín, máximo responsable del Electromercantil GR100 de ciclismo de carretera de chicas y chicos. Tras varias concentraciones durante la pasada campaña, puesto que todavía no era posible competir de manera oficial, valieron para «hacer equipo». De hecho este fin de semana han estado nuevamente en El Anillo, junto a los chico, para que las chicas fueran tomando contacto entre ellas y todo lo que rodea a un equipo que este año si tendrá la oportunidad de competir al igual que ya lo hacen desde hace 4 años los chicos.

El proyecto está dividido en tres bloques que serán las categorías júnior, cadete e infantil de futuro, conformando entre todas un total de quince corredoras. Las júnior encargadas de lucir ese primer jersey Electromercantil GR100 femenino serán Lucía González, Irene García, Ana Cotrino, Paula Garcia-Lastra y Ana Villena. En cadete serán Ana Lospitao, Elena Martínez, Paula Jiménez, Rocío Martín, Laura Pérez, Lourdes Gómez. Por último y no menos importante por ello, las corredoras infantiles de segundo año serán Carolina Martín, Pilar Sánchez, Elena Pulido y Adriana Sánchez. El propio Rubén Martín capitaneará el cuerpo técnico, acompañado por Sergio Hidalgo, Javi Muñoz y Marta Campillejo. «Me hace especial ilusión salir este año a las carreteras y las veo con mucha ilusión y ganas de empezar a dejarse ver en cada prueba donde estemos. Ellas van a ir con todos los medios que pondremos a su disposición y sobre todo que disfruten», comentaba Rubén Martín.

Otro de los patrocinadores importantes de este equipo y su máximo exponente, José Luis León, de Grupo Transfrigo Moyano, subía al escenario para corroborar su firme y valiente apuesta de unir fuerzas junto a Electromercantil y a GR100 Bikes para que este equipo de chicas cuya procedencia mayoritaria es extremeña y andaluza continúe crecciendo. «Cuando hace un año me propusieron desde el club este proyecto no lo dudé. Quisimos y queremos estar en este equipo porque viendo estas caras de ilusión en deportistas tan jóvenes, no tiene precio. Este año también aportamos nuestro granito de arena patrocinando la salida de etapa de la Vuelta Ciclista a Extremadura Femenina y me gustaría algún día alguna de estas chicas también estuviera en esa prueba«.

Electromercantil GR100 Masculino, a seguir exportando talentos

El equipo júnior masculino Electromercantil GR100 afronta su cuarta temporada tras un soberbio estreno en 2022 al que siguió otro espectacular 2023 y un 2024 más discreto, algo lógico tras colocar nada menos que a nueve corredores en lo que es la antesala del ciclismo profesional. Los corredores que saldrán en 2025 como júnior de segundo año son Alejandro Martínez, Daniel Melo, Mario Cordero, Ismael Baltasar, a los que se unirán Juan Antonio Lospitao, Álvaro Domínguez, Guillermo González, Pepe Vega, Jesús Fernández y Miguel Monge, que son júnior de primer año. Un total de diez corredores bajo la dirección técnica de Rubén Martín, Javier Martín, Carlos Cobos, Alberto Ruíz, Juanjo Cano, Alberto Trujillo y Javier Ramírez están ya listos para dar lo mejor de cada uno por las carreteras europeas, ya que gracias a la imagen que el equipo está ofreciendo hay organizaciones internacionales que quieren contar con el conjunto extremeño en sus pruebas.

Leticia Sánchez, en nombre de Electromercantil, patrocinador principal tanto de este equipo de chicos como el de chicas, además de colaborar con la Escuela Ciclista y el Extremadura Ecopilas, daba las gracias como empresa «por estar en un club como este y fecilitaba a todas las personas que lo hacen posible por el trabajo y labor que realizan con todos los deportistas en sus diferentes equipos, algo de lo que nos sentimos muy orgullosos como patrocinadores».

Rubén Martín volvía a agradecer en este caso a Electromercantil «por su inestimable apoyo ya que sin este tipo de patrocinio nada de lo que estamos presentando aquí sería posible. Llevamos buen camino y la idea es darle continuidad al proyecto. Gracias a ese trabajo continúan abriéndose puertas muy importantes para nosotros».

Extremadura Ecopilas sigue haciendo historia en MTB

La nueva temporada arrancará de manera inmediata con el estreno de la decimotercera etapa del Extremadura Ecopilas conjugando el trabajo de la cantera ciclista extremeña junto a deportistas de contrastado nivel. El estreno este año en la categoría UCI MTB es otro pasito más en la historia del club cuyo estreno oficial será en un par de días en La Leyenda de Tartessos.

La extremeña María Reyes Murillo será un referente a nivel nacional e internacional para las chicas ciclistas del club y junto a uno de los fichajes estrella para este año, Natalia Fischer, y un extenso calendario por delante darán esa visibilidad al ciclismo femenino que este equipo viene realizando desde hace muchos años. Las pruebas de larga distancia de un importante calendario internacional será el objetivo de ambas corredoras.

Los también extremeños Luis Gallego, procedente del equipo junior de carretera, y David Vizcaíno, que retorna al equipo donde dio sus primeros pasos a nivel nacional, serán los deportistas a seguir por todos los chicos del resto de categorías inferiores del club, como señas de identidad del trabajo de cantera. Ellos se centrarán principalmente en pruebas de BTT olímpico o XCO.

Por último, el segoviano Raúl Rodríguez, joven pero experimentado corredor en larga distancia se centrará en pruebas de ultramaratón y en la modalidad de gravel. Pedro Romero, será el responsable del cuerpo técnico de este equipo junto a Adrián González, Desi Castro, Alberto, Joselu, Lali y Rafa, agradecía a todos y cada uno de los patrocinadores y colaboradores que hacen posible que este equipo siga un año más en lo más alto del BTT nacional, este año dando ese pasito más al frente, con lo que ello supone. Buen conocedor de las cualidades del quinteto que este año defenderá los colores del Extremadura Ecopilas, los enumeraba uno por uno destacando esas particularidades.

Carlos Arribas, en nombre de La Chinata Pimentón Ahumado, cumple su décima temporada como patrocinador en el equipo siendo uno de los primeros que apostó y que continúa en este proyecto. Además este 2025 están de celebración ya que su empresa cumple nada menos que medio siglo distribuyendo por medio mundo ese exquisito 'oro rojo' desde el norte extremeño.

El director gerente de la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, José Alberto Cacho, como patrocinador principal de este proyecto desde hace muchas temporadas, agradecía el trabajo que esta haciendo este club en general y al resto de patrocinadores privados, «sin esa colaboración externa sería inviable por eso quiero agradecer públicamente ese esfuerzo que realiza y al que nosotros desde las instituciones públicas nos uniremos», comentaba Cacho. «Valores como son el esfuerzo, sacrificio y superación van unidos al ciclismo y estos jóvenes que hoy están aquí representan esos valores y lo demuestran cada día cuando salen a entrenar y a competir cada fin de semana. No me quiero olvidar de los técnicos y auxiliares que al igual que los deportistas trabajan diariamente para ofrecerles lo mejor y por último a los padres. Desde la FJyD tenemos un objetivo y es salir a rodar con vosotros, apoyando vuestro proyecto».

José Pérez, en nombre de Ecopilas y otro de los patrocinadores principales de este club, agradecía públicamente volver a estar en Plasencia «y encantado de regresar un año más para comprobar como crece año tras año este amplio grupo de personas. El retorno que recibimos de vosotros no es que sólo sea rentable, recibimos algo más que rentabilidad y es corazón. Y lo sentimos como algo nuestro por eso os felicito y agradecemos que nos tratéis como familia, de verdad. Disfrutad que seguro que los éxitos llegarán otro año más gracias a ese trabajo y pasión que le ponéis de verdad».

Por último, Fernando Pizarro, como alcalde de Plasencia también agradecía la presencia de todas las personas presentes pero especialmente a las firmas comerciales y entidades que hacen posible este proyecto. Para finalizar haciendo una reflexión en voz alta. «Qué empresa, qué padre o familiar no confía o deja a su hijo en manos de Pedro Romero o Rubén Martín y todo el equipo humano que hay detrás de este proyecto. Para nosotros es un orgullo estar a vuestro lado y llevéis el nombre de Plasencia y Extremadura por toda España. Gracias de verdad».