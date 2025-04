El GR-100 presenta a su gran familia

REDACCIÓN BADAJOZ Sábado, 19 de febrero 2022, 12:10 Comenta Compartir

La espectacular antigua biblioteca del Convento de Santo Domingo, ahora reconvertido en Parador Nacional de Plasencia, se quedaba pequeña para acoger la puesta de largo oficial de los diferentes equipos ciclistas que componen el Club Deportivo GR-100 de Plasencia.

El acto contó con la presencia de Belinda Martín e Isabel Blanco, en representación del Ayuntamiento de Plasencia; Leticia Sánchez, directora de marketing de ElectroMercantil; Sonia Bejarano, Directora de la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura; José Pérez, presidente de la Fundación Medioambiental Ecopilas. También estuvo presente Julián Pozuelo, presidente de la Federación Extremeña de Ciclismo.

Más de setenta deportistas de la Escuela GR-100, ElectroMercantil GR-100 y Extremadura-Ecopilas fueron desfilando por el escenario con las cámaras de Deportes Extremadura en directo, acto que fue presentado por Iván Moreno.

La concejala de Turismo, Belinda Martín, era la encargada de abrír el acto y daba la bienvenida a Plasencia a todas las personas allí presentes, deportistas y acompañantes, al mismo tiempo que agradecía a las empresas implicadas en este proyecto incluso en los tiempos difíciles que nos han tocado vivir, para que el club continúe con esa labor tan necesaria de inculcar unos valores tan importantes como los que transmite este deporte. “Para nosotros es un orgullo que llevéis el nombre de Plasencia por toda España y sabed que podréis seguir contando con nosotros para que este grupo de deportistas continúe adelante desde tan pequeñitos”.

Pedro Romero y Rubén Martín, verdaderos artífices de este proyecto deportivo que año tras año sube de nivel como ayer quedó patente, fueron los encargados de ir presentando a las diferentes categorías inferiores de la Escuela Ciclista GR-100, la más numerosa de nuestra comunidad. Los más pequeños hicieron las delicias de los allí presentes. El mensaje que ambos exprofesionales quisieron transmitir a los más jóvenes y a sus padres fue claro “¡disfrutad del ciclismo sin presión!”.

Llegaba una de las novedades de la tarde, la presentación del nuevo equipo de carretera júnior, ElectroMercantil GR-100, compuesto por nueve corredores, ocho de los cuales son extremeños, que estarán bajo las órdenes de Ruben Martín y Víctor Hernández. Gonzalo Pérez, Manuel Ventura, Íker Martín, Ismael Bermejo, Pablo Lospitao, Íker Pérez, Pablo Antúnez, Eduardo Gonzalo y Manu Osuna serán los nueve ciclistas que ya tienen un amplísimo calendario nacional e internacional fijado.

Rubén animaba a los jóvenes corredores al mismo tiempo que comentaba la finalidad de este proyecto que no es otro que ocupar ese vacío que existía en esta categoría ciclista sin que los corredores tengan que emigrar a otras regiones.

Por parte de ElectroMercantil tomaba la palabra su directora de marketing, Leticia Sánchez, que anunciaba una de las sorpresas de la tarde. Al mismo tiempo que lamentaba la ausencia del máximo responsable de esta joven empresa extremeña, José Manuel Álvarez, nos transmitía su enorme satisfacción por apoyar este proyecto ciclista de carretera y anunciaba públicamente en su nombre el compromiso de ElectroMercantil con el equipo por tres temporadas más. La noticia fue muy aplaudida por el público asistentes, deportistas y responsables del club que bien saben lo que cuesta encontrar un patrocinio de estas características. “Estamos encantados e ilusionados con este proyecto y queremos ofreceros estabilidad para que sigáis trabajando como lo estáis haciendo hasta ahora”, afirmaba Sánchez.

Ampliar Componentes del nuevo equipo júnior de carretera Electro-Mercantil. GR-100

Llegaba el turno del Extremadura-Ecopilas. Desi Castro que cambia de rol en el equipo, deja la competición para formar parte del cuerpo técnico, fue presentando a sus compañeros resaltando las bondades y calidad de Alejandro Díaz de la Peña, Adrián González, Manu Cordero, Tamara Sánchez, Álvaro Lobato, Miguel Benavides y la corredora junior, María Reyes y el cadete David Vizcaíno, dos de las novedades y últimas incorporaciones del conjunto verde.

El presidente de la Fundación Medioambiental Ecopilas, uno de los apoyos más importantes del equipo de btt desde hace 7 temporadas, José Pérez, se mostraba una vez más “encantado por volver a Extremadura y gratamente sorprendido de nuevo con este grupo humano. Desde que llegamos a este club y a lo largo de este tiempo no sólo me encontré a un grupo extraordinario de deportistas, si no de excelentes personas que están transmitiendo una serie de valores muy importantes a las jóvenes generaciones, como hoy ha quedado patente. Auguro que volveremos a Plasencia más veces”.

Tomaba la palabra Sonia Bejarano, Directora de la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, que puso en valor la continuidad de proyectos deportivos en los que la esfera social comparte protagonismo con los resultados deportivos, como el del conjunto placentino, que en esta anualidad estrena igualmente un equipo júnior de ciclismo en carretera, que se suma a su escuela deportiva para jóvenes promesas.

En ese sentido, la directora gerente ha enfatizado la importancia de que los y las jóvenes deportistas puedan seguir creciendo y dando pasos adelante en su modalidad deportiva sin dejar la región, algo que se evidencia en el proyecto del Extremadura-Ecopilas GR-100, que, del mismo modo, no olvida valores transversales como la vinculación de la práctica deportiva en el medio natural y la responsabilidad para su conservación, cuestiones relacionadas con la sostenibilidad y el respeto por el entorno que son eje estratégico de la FJyD, la Consejería de la que depende y de la Junta de Extremadura en general.

Por último cerraba el acto, Isabel Blanco, responsable de la Concejalía de Deportes, Inclusión y Diversidad del consistorio placentino también se mostraba encantada de seguir colaborando con este club. “¡Cuánta calidad deportiva pero sobre todo cuánta calidad humana tenemos hoy en esta sala y qué gran manera de comenzar el año con este elenco de deportistas de todas las edades!”, comenzaba Isabel con su discurso. “Os deseo a todos los deportistas, desde los más pequeñitos hasta los mayores, el mayor de los éxitos posibles. Si por algo se caracterizan Pedro y Rubén junto a todo su equipo de colaboradores es es motivar y aportar una calidad humana increible. Es un placer seguir junto a esta gran familia que es GR100 como administración local. Agradecer también a los padres y madres por mantener a estas jóvenes promesas con esa tremenda ilusión. Si su esfuerzo en el día a día tampoco sería posible. Hoy nos vamos a casa tremendamente felices, de verdad”.

Ampliar La formación del Ecopilas MTB con las autoridadesque asistieron al acto de presentación del club. GR-100

