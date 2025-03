Golpe de autoridad del Ecopilas en la Copa España XCM

REDACCIÓN BADAJOZ Miércoles, 27 de abril 2022, 12:56 Comenta Compartir

Si el conjunto Extremadura Ecopilas tenía alguna deuda pendiente con la afición extremeña ya ha quedado debidamente solventada el pasado fin de semana en Jerez de los Caballeros, sede de la tercera prueba puntuable de la Copa de España XCM, el Maratón Templario MTB Race, también puntuable para el calendario UCI, donde los extremeños firmaron una gran actuación, algo que venían buscando desde hace tiempo.

El llerenense Manu Cordero lograba en la localidad templaria una espectacular victoria absoluta, segunda de la Copa, y recupera así el primer puesto de la general provisional, mientras que Miguel Benavides, segundo en sub-23, sale de Jerez de los Caballeros más líder.

Manu Cordero recupera el liderato

Un espectacular recorrido más duro que el de pasadas ediciones, con pasos previos por las empinadas y sinuosas calles templarias antes del terrible final en la Alcazaba, totalizaban 89 kilómetros y más de 2.300 metros de desnivel positivo para más de 500 participantes.

Ni un inoportuno pinchazo pudo tumbar a Manu Cordero, cuya desventaja al primer paso por Jerez con respecto al grupo de cabeza era evidente. El de Llerena sabe mejor que nadie “levantarse una y otra vez cada vez que las cosas no salen bien” y dejaba bien claro que este año no iba a entregarse fácilmente. No sólo dio caza a la cabeza sino que en cuanto tuvo la oportunidad lanzó su órdago final que esta vez salió bien. Cordero miraba atrás durante la terrible ascensión final aupado por los gritos de ánimo de la afición jerezana allí concentrada, y al fin pudo para levantar los brazos como justo vencedor y otra vez líder de la Copa.

“Ha sido el final justo como uno lo prepara pero como casi nunca sale, aunque esta vez creo que el equipo ha dejado claro por qué y para qué nos dejamos la piel en cada entrenamiento o prueba a la que acudimos. La afición jerezana nos tiene mucho cariño y nos lo demuestran cada vez que venimos, así que este triunfo va para ellos también”, comentaba un eufórico Cordero que paraba el crono en 4 horas, 5 minutos y 38 segundos. A algo más de 1 minuto Quillo Márquez se hacía con la segunda plaza, mientras que Nacho Pérez era tercero, 1 minuto y 20 segundos después del extremeño. En cuarto lugar un gran Álvaro Lobato no pudo reeditar su triunfo en Jerez por uno de los innumerables pinchazos que se contabilizaron por gran parte de los participantes, pero al que al castellano-leonés le hizo perder más tiempo de lo normal y llegaba a algo más de 2 minutos de su compañero pero con la tercera plaza de la general en su haber.

Benavides, más líder en sub-23

Otro integrante del Extremadura Ecopilas que sale más reforzado de cara a su último año como sub-23 es Miguel Benavides. El pacense, buen conocedor de sus rivales, se metió en el grupo de cabeza y fue haciendo camino hasta lograr finalizar en la segunda plaza del Maratón Templario con un tiempo de 4h12:10, a 2.45 del vencedor en esta categoría, Juan Luis Pérez, pero por delante del menor de la saga de los Trujillo, con lo que su eficiente regularidad le otorga al ciclista de Badajoz una suculenta renta como líder de la general, una vez rebasado el ecuador de la Copa.

En resumen, satisfacción en el seno del equipo extremeño que ha visto como el trabajo desarrollado en Jerez de los Caballeros ha dado sus frutos y a falta de dos pruebas para concluir la Copa de España, Extremadura-Ecopilas, está al frente de dos clasificaciones generales y con alguna que otra bala en el recámara. Por si acaso.

