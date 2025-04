Cara y cruz para Francia en el Giro: triunfo de Demare y adiós de Bardet

En la misma etapa, Francia perdió a su candidato para ganar este Giro, Romain Bardet, enfermo, y vio ganar por tercera vez al sprint a ... Arnaud Demare. Esta vez en Cúneo. Al velocista galo le sigue casi siempre su familia. Todos ciclistas. Josué, su padre, comparte planta y rostro con el hijo. Y ganas. Para verle correr, coge la bici, una tienda de campaña y unas alforjas y recorre hasta 1.600 kilómetros, como cuando fue hasta la Vuelta a Eslovaquia. Así son los Demare. Una familia a pedales. De picnic. De caravana y camping. La alegría jadeante en Cúneo de Demare era la cara de la moneda. Con la cruz cargaba Bardet, que ya estaba en el hotel. Su gregario más fiel, Combaud, lloraba ante los micrófonos. «Hemos intentado que llegara a la meta, pero... Ha sido un virus o algo que ha comido. No sé. Hemos entrenado tanto y...». Se le cortaba la voz.

Los ciclistas viven rodeados por la adversidad, por rivales que no aparecen en la lista de dorsales. A 'Superman' López le apartó de este Giro una lesión en la cadera. A Simon Yates le pudo un inesperado hundimiento bajo el calor camino del Blockhaus. A Kelderman le dejó fuera de juego el freno de disco. A Girmay le noqueó el corcho de la botella de vino espumoso con la que iba a festejar su triunfo de etapa. Y ahora unas molestias estomacales doblan a Bardet, el único que estuvo a la altura de Richard Carapaz y Mikel Landa en el Blockhaus. Segundo en el Tour 2016 y tercero en 2017 -por un segundo de ventaja sobre Landa-, el corredor francés ocupaba la cuarta plaza en este Giro, a dos segundos de Carapaz y Almeida, y a 14 del líder, 'Juampe' López. Ya no cuenta.

Bardet pasó mala noche. Sin alimentarse. Apenas aguantó 40 kilómetros de etapa. Se bajó entre vómitos. Sentado en el suelo. Pálido. Hueco. Con las reservas justas para subirse al coche y prolongar la sequía en las grandes vueltas del pelotón galo. El último Giro para un francés fue el de 1989 con Laurent Fignon. Otro Laurent, Jalabert, se impuso en la Vuelta de 1995 y Bernard Hinault, en el Tour de 1985. La espera continúa mientras Bardet se aleja de esta edición de la 'corsa rosa' a la que aspiraba. Para ganar una carrera así antes que sobrevivirla.

La victoria nunca es fácil. Lo comprobaron en esta decimotercera etapa, entre San Remo y Cúneo , los cuatro escapados, Prodhomme, Maestri, Van den Berg y el neerlandés Eenkhoorn, protagonista en el Tour de Bretaña de 2021 de una secuencia viral. También aquel día iba escapado. Un niño, en el carril-bici paralelo, se colocó pedaleando a su altura. Carrera. Reto. Infancia. Al rebasar al entusiasta chaval, Eenkhoorn le dio su botellín. Premio. El crío no lo olvidará nunca. En cambio, el pelotón no tuvo ningún detalle con los escapados y los pisoteó a 800 metros de la meta en ligera subida de Cúneo. El Groupama lanzó a Demare. Gaviria no tuvo fuerza para remontarle. Tampoco Cavendish. Y el que sí la tenía, Bauhaus, descosió sus piernas demasiado tarde. Así que Arnaud le dio a Josué la tercera alegría para los Demare en esta edición en la que 'Juampe' López cumple diez días de rosa. Ahora le llega al líder andaluz su gran examen.

Clásica en la colina de Superga

El Giro tiene por costumbre dejar casi toda la montaña para el final. Eso adormece las dos primeras semanas de la ronda y multiplica la expectación en la última. Eso empieza ya. La etapa del sábado es como una clásica Milán-Turín metida en sólo 147 kilómetros. Da dos vueltas por un circuito que incluye las subidas a Superga (5 kilómetros al 8,6%) y la Madalena (5,5 kilómetros al 8,1% con picos del 20%). El peligro espera además en descensos estrechos y revirados. Superga es la colina de una tragedia, la del 4 de mayo de 1949. El avión que traía al Gran Torino, el equipo que fútbol que había devuelto el orgullo a la Italia derrotada en la II Guerra Mundial, se estrelló contra los cimientos de al Basílica de Superga. Murieron 31 ocupantes, incluidos 18 futbolistas, la base de la selección nacional.

La silueta de la jornada dominical es distinta. Ya en el Valle de Aosta, 46 de los últimos 80 kilómetros serán en subida. Puertos largos, sin muros: Pila (12 kilómetros al 6,9%), Verrogne (13,8 al 7,1%) y la meta en el inédito Cogne (22,4 al 4,3%). En el corazón del Parque Nacional del Gran Paradiso. Paraíso para unos; purgatorio para muchos, e infierno para alguno. Llega la hora de que 'Juampe' López explore dónde está su limite. Y para que Carapaz, Almeida, Hindley y Landa, entre otros, continúen la pelea con la que amagaron en el Blockhaus. A partir del martes, todo se escribirá con mayúsculas sobre el asfalto del Mortirolo, Valico di Santa Cristina, Monterovere, Kolovrat, San Pellegrino, Pordoi y la Marmolada.