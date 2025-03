El hijo del Tourmalet llegará al Bondone

Iñaki Izquierdo Madrid Domingo, 21 de mayo 2023, 13:00 | Actualizado 22:53h. Comenta Compartir

Avanza el Giro por lugares santos del ciclismo y este domingo hizo el recorrido del Giro de Lombardía en dirección Bérgamo, la ciudad de Felice Gimondi. De líder corrió Bruno Armirail (Groupama), nacido en Bagnères-de-Bigorre, a los pies del Tourmalet. En otra etapa que el pelotón regaló a una escapada bidón y que acabó con triunfo de Brandon McNulty (UAE), el francés salvó el día y portará la maglia rosa hasta otra cima mítica, lejana a sus Pirineos pero igualmente repleta de historia: el monte Bondone. El Giro descansa este lunes y este operario de la bicicleta cederá mañana su posición de privilegio en la montaña de Trento.

Armirail no se va dando aires por ser la maglia rosa. Su definición de sí mismo no pudo ser más expresiva: «No tengo las condiciones de un líder, hay que ser realistas. En montaña, me falta un poco, puedo hacer un buen trabajo en subida pero para otro, no para mí. Al sprint, no soy súper bueno. Voy en el llano, pero hay mejores que yo. En fin, que no soy el tipo más brillante del pelotón».

Dijo también que no había ganado la maglia rosa: «Me la regaló Geraint Thomas (Ineos)». Palabras que su director en Italia, Sebastian Joly, se apresuró a rebatir. «No estoy para nada de acuerdo, llevó a cabo el plan y salió bien». Y como prueba de ello, cuando Armirail llegó a su hotel en Milán el sábado por la noche se encontró a los mecánicos montándole una bici con el cuadro rosa, como si el Groupama estuviera esperando que se hiciera con el liderato tarde o temprano.

Anduvo rápido el fabricante que surte al equipo francés, Lapierre, y este domingo Armirail lució una magnífica bici rosa por las carreteras de la rica región de Lombardía, kilómetro cero de la pandemia en Italia y que se se recupera de aquella tragedia. La meta en la avenida de Víctor Manuel II fue un hervidero de público, a un paso del teatro Donizetti donde Gimondi ganó en 1976 por delante de Merckx, Baronchelli y Moser.