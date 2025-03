Extremadura, a agitar La Vuelta

Decir que Extremadura será la puerta de entrada de La Vuelta Ciclista a España después de su comienzo con tres etapas de escaso sabor en ... Portugal es quedarse muy corto. Sería casi más apropiado indicar que es en nuestra comunidad donde la ronda, la de verdad, da el pistoletazo de salida. La ciudad de Plasencia será el primer punto en el orden del día con su salida, pero el suelo extremeño se irá convirtiendo en un auténtico infierno para un pelotón que tendrá que culminar el temido Pico Villuercas, una verdadera trampa con tramos de hormigón incluso para los escaladores más avezados. Una de esas etapas, la cuarta en esta edición, cuya alta y complicada montaña la convierte en decisoria de cara a quienes aspiren al triunfo final en Madrid. Apenas será el arranque de la dureza en esta Vuelta ya que quedarían otras siete etapas de montaña y una contrarreloj crucial, pero lo que suceda en nuestra tierra puede dejar una profunda huella en la general.

Si echamos la vista atrás, a los últimos tres días, todo presagiaba que estas primeras jornadas lusas atendían más al reclamo publicitario y la pretensión de extender este evento a mayores audiencias, pero en lo deportivo se quedaban escasas de interés, como así ha sido. Todo eso va a cambiar especialmente en la primera etapa en Extremadura, entre Plasencia y el Pico Villuercas (170 kilómetros de recorrido), en la que de la noche a la mañana se pasa de un perfil muy suave a uno montañoso con ascensiones que dejan sin aliento a cualquiera en el que será el primer final en alto.

El estreno de Lisboa con su corta contrarreloj de 12 kilómetros hacia Oeiras sirvió para que un norteamericano, McNulty, se situara como primer líder de la clasificación, aventajando en 17 segundos a uno de los favoritos, Roglic, que fue octavo. Enric Mas (Movistar), uno de los candidatos españoles, entró en el puesto 32 a 39 segundos.

La segunda etapa, también en Portugal y en línea entre Cascais y Ourém, tampoco dejó grandes titulares. El poco movimiento apreciado vino precisamente con la escapada de Ibon Ruiz, uno de los integrantes del Kern Pharma, equipo vasco del extremeño Jorge Gutiérrez, de Trujillo. Hacía 15 años, con Julián Sánchez Pimienta, que un extremeño no formaba parte del pelotón de la ronda española, algo que supone un atractivo más para esta edición de 2024. Por fin los extremeños pueden salir a las calles o apostarse en las carreteras para animar a uno de los suyos. Ruiz y Luis Ángel Maté (Euskaltel) protagonizaron desde bien pronto una huida que duró 140 kilómetros hasta que fue neutralizada. Con todo normalizado y un ritmo bastante lento, ganaría en la llegada grupal el australiano Kaden Groves, de 20 años, relegando del jersey rojo Wout van Aert a McNulty.

Etapa 4 de La Vuelta: Plasencia - Pico Villuercas



▇ Horarios ▇ Inicio ▇ Final

Pulsa en los iconos y muévete libremente por el mapa

Lousa y Castelo Branco marcaban este lunes la antesala de la jornada alpina. Una etapa ideal para sprinters ya que las dos subidas previas eran muy suaves. Y así fue. De nuevo el Kern Pharma salió al ataque con ganas de buscarse un hueco en los nombres propios de esta vuelta, Y de nuevo con el mismo puntal, Ibon Ruiz, que lo intentaba por segundo día consecutivo junto a Xabier Isasa y Luis Ángel Maté, otra vez sin premio ya que fue neutralizado después del kilómetro 155 y antes de eso se le escaparon sus compañeros de fuga. En el sprint de Castelo Branco ganaría Wout van Aert, que se haría más líder con 13 segundo de distancia sobre McNulty y con Primoz Roglic octavo de la general a 30 segundos.

Ampliar Perfil de la cuarta etapa entre Plasencia y el Pico de Villuercas. HOY

La tormenta tras la calma

Pero la tranquilidad tiene una meta y esa es el norte de Cáceres, sobre todo a partir del kilómetro 155. La etapa de este martes cuenta con cuatro ascensiones, la última la del Pico Villuercas, de más de 14 kilómetros y rampas con cerca del 20 por ciento de desnivel y un último kilómetro mortal al 15%. Ya se subió en el año 2021, con multitud de aficionados en la subida, pero en aquella ocasión no se escaló por el lado de Navezuelas. El sufrimiento de los ciclistas irá in crescendo después de unos primeros nueve kilómetros asequibles con pendientes que no superan el 5 por ciento. Superada Navezuelas, cambio de carretera hasta ahora bastante correcta por unas rampas de hormigón estrechas que comienzan a cinco kilómetros de la meta, con tres seguidos al 15 por ciento de desnivel, 1.000 metros más al 20 por ciento, un breve pero incómodo 'descanso' y un kilómetro final al 15 por ciento y casi 1.600 metros de altitud.

Y después de la tormenta, podría regresar la calma con la segunda etapa con presencia en Extremadura, de salida en Fuente del Maestre a las 13:15 horas desde la calle Ramón y Cajal y llegada a Sevilla (177 kilómetros), completamente llana. Un alivio.