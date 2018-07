CICLISMO La escuela Cáceres Bike estará presente en el Camino Azul REDACCIÓN Jueves, 26 julio 2018, 10:18

CÁCERES. La escuela Cáceres Bike estará presente en una de las pruebas más duras, largas y llamativas del ciclismo internacional, la Powerade Non Stop Madrid-Tajo Internacional-Lisboa by MRW. El Camino Azul, como se denomina a dicho recorrido, une las dos capitales peninsulares. Este se disputará entre el 21 y 23 de septiembre y constará de diez etapas, produciéndose un relevo de corredores al final de cada una de ellas. Toma partida en la ciudad española para posteriormente cruzar la línea de meta junto al estuario del río Tajo en la localidad lusa, no sin antes atravesar también Castilla y León y gran parte de la provincia de Cáceres.

770 kilómetros de trayecto, con cerca de 10.000 metros de desnivel, en un formato de competición 'non stop' y un tiempo máximo de 55 horas. Un desafío en el que los competidores pueden participar en distintas categorías: solo, pareja, o equipos de tres o cuatro miembros.

La Escuela Cáceres Bike reunirá un ambicioso grupo compuesto por ocho miembros, formando dos equipos de cuatro corredores (entre ciclistas juniors y sub-23) y realizando el recorrido en dobles parejas.