El Ecopilas despide un gran año en Cazalla de la Sierra

R. H. Badajoz Sábado, 25 de octubre 2025, 19:45 Comenta Compartir

La localidad sevillana de Cazalla de la Sierra acoge este domingo la última prueba puntuable del calendario nacional de la Copa de España XCM, que confirmará otra gran temporada para el equipo Extremadura Ecopilas en su última cita competitiva del año.

La sexta Maratón BTT Cazalla de la Sierra se disputará sobre un sinuoso recorrido de 85 kilómetros y contará con 200 participantes entre las que se encuentran las corredoras del conjunto extremeño, Natalia Fischer y María Reyes Murillo, con el título nacional de BTT de larga distancia matemáticamente asegurado en las categorías élite y sub-23 femenino.

Más títulos de esta modalidad del BTT que añadir al palmarés del conjunto extremeño que ya acumula un extenso historial tanto de victorias parciales como generales y siempre en las categorías reinas del ciclismo español.

Fischer, además, intentará lograr el pleno de victorias parciales en Cazalla tras las tres anteriores logradas en Aragón, Galicia y Cantabria que le han valido para certificar su triunfo absoluto de la clasificación general de la RFEC BTT XCM donde la extremeña Murillo, quinta actualmente, intentará sumar puntos en esta prueba que le puedan acercar a su compañera de equipo en este epílogo de la temporada 2025.