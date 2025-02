Dobles títulos nacionales para Rubén Tanco e Isabel Yinghua Hernández

REDACCIÓN BADAJOZ Lunes, 19 de septiembre 2022, 12:31 Comenta Compartir

Gran cosecha de medallas para la selección extremeña en el Campeonato de España de Pista de Ciclismo Adaptado con seis metales en total, cuatro oros y dos platas. Rubén Tanco e Isabel Yinghua Hernández se repartieron los seis podios en Valencia con dos títulos nacionales para cada uno y gran actuación también de José Antonio Gaspar para colocar al combinado regional en cuarta posición en el ránking por equipos.

El mismo viernes 16 se producía una primera toma de contato con el Velódromo Luis Puig para los integrantes de la selección extremeña, en la que el corredor José Antonio Gaspar sufría un accidente mientras rodaba por su interior y que le pasó factura para el resto del fin de semana, según informa la Federación Extremeña de Ciclismo.

La competición arrancaba el sábado con las primeras medallas y maillots en juego. La emeritense Isabel Yinghua Hernández se estrenaba en ciclismo a lo grande como campeona de España en persecución individual en categoría C5 al imponerse a Josefina Guimarey. La deportista emeritense cambiaba una exitosa trayectoria en natación de quince años repletos de títulos nacionales, podios internacionales y paraticipaciones en los Juegos Paralímpicos por la bicicleta. “El cambio vino por las facilidades que he tenido en casa. Ahora estoy viviendo con Ricardo Ten y es quien me ha animado a que probara a pedalear”, ha comentado Isabel Yinghua Hernández en la web dxtadaptado.com.

También en persecución y en categoría C5, el pacense Rubén Tanco se colgaba su primera medalla de los campeonatos con una plata. Tanco hizo una clasificatoria muy buena, con un tiempo de 5 minutos 11 segundos donde bajaba 10 segundos a su mejor marca registrada en 2021 y que le valía para meterse en la final A donde le esperaba Julio Bermejo. En esta final A, el ciclista pacense volvía a realizar los 4 kilómetros en el mismo tiempo que por la mañana, 5:11, quedándose a menos de 5 segundos de Bermejo que se hacía con el oro.

En la jornada del domingo, Isabel Yinghua Hernandez repetía victoria ante Josefina Guimarey con un nuevo titulo nacional, esta vez en la prueba de 500 metros venciendo con 5 segundos de ventaja. "No me lo esperaba, había entrenado muy poco y ha sido una sorpresa, estoy muy contenta. Las sensaciones han sido muy buenas, el objetivo era disfrutar y no caerme y lo he conseguido, así que nos quedamos con buen sabor de boca", señalaba la emeritense exultante tras conquistar en su debut como ciclista un doblete en el Campeonato de España.

De nuevo, Rubén Tan conseguía otra plata en el kilómetro, prueba que completó en 1 minuto y 13 segundos, mejorando su tiempo respecto al año pasado en tres segundos y solo superado por un especialista como Pablo Jaramillo que se hacía con el oro. José Antonio Gaspar realizaba este kilometro en 1 minuto y 24 segundos.

Pero lo mejor estaba por llegar y Rubén Tanco haria valer su punta de velocidad en la prueba de 200 metros, puntuable para el Ómnium, parando el crono en 12,602. Gaspar decidió no correr esta prueba.

En scratch, los extremeños iban a ser los rivales a batir con Rubén Tanco como principal favorito y así estuvo muy vigilado desde la salida por la selección madrileña que controlaría mucho la carrera. A pesar de ese control, Tanco lograba imponerse y colgarse su segundo oro en los Nacionales, aventajando en 10 puntos en la clasificación general con el segundo clasificado.

La selección española se concentrará esta semana para preparar el Mundial de París.

Brillante actuación por parte de la selección extremeña donde debutaban tanto José Antonio Gaspar como Isabel Yinghua Hernández, teniendo una gran actuación esta joven corredora con sus dos títulos nacionales y en la que Rubén Tanco demostraba su veteranía sobre la pista con sus cuatro medallas. La FExC agradece al técnico Miguel Iglesias por su puesta a punto en las bicicletas y brindar su experiencia en la pista a los deportistas.

