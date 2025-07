Volver al inicio

Km 22 El plan de Lenny Martinez. El galo conquistó ayer el primero de los tres puertos que componían la etapa para llevarse 20 puntos en su cuenta para la clasificación de montaña y rápidamente se bajó de la competencia de la carrera, lo que terminó provocando que tanto Pogacar como Vingegaard le superarán en la tabla. Pero, ¿y si estaba preservando las fuerzas para hoy?

Km 18 ¡Ataque en el ascenso del Col du Pré! Primoz Roglic, Einer Rubio, Alex Baudin, Thymen Arensman, Michael Storer, Jordan Jegat y Harold Tejada entre otros para formar un bloque de unos 18 corredores al frente.

Km 18 Neutralizado Jonas Abrahamsen. No prospera la escapada del noruego que, viéndose solo, tampoco ha ido a más en su intento, optando por preservar fuerzas de cara a un futuro.

Km 17 A 12,6 kilómetros para la cima, empieza la cuesta hacia el Col du Pré. Este puerto de categoría HC es el que alberga la mayor exigencia de la jornada, teniendo una pendiente promedia al 7'7% hasta coronar a los 1.748 metros de altitud.

Km 15 Jonas Abrahamsen es el primero en lanzarse. El ciclista noruego de Uno-X Mobility aprovecha la conclusión del sprint para lanzar su ataque y abrir la primera brecha de la etapa con el grupo del pelotón. De momento, sin compamía.

Km 14 Traspasado Villard-sur-Doron, los ciclistas avazarán por un tramo de 7 kilómetros, todavía de escasa exigencia en las piernas, antes de alcanzar el pie del primer puerto de esta etapa, el Col du Pre, cuyo ascenso comienza a los 17 kilómetros recorridos.

Km 13 Lanzó Quinn Simmons a Jonathan Milan, quien se asegura una vez más los 20 puntos por delante de Biniam Girmay y Anthony Turgis, la compañía recurrente al paso del italiano.

Km 12 Rank Ciclistas Puntos / Diferencia 1 Jonathan Milan 20 Puntos 2 Biniam Ghirmay 17 Puntos 3 Anthony Turgis 15 Puntos 4 Quinn Simmons 13 Puntos 5 Jonas Abrahamsen 11 Puntos 6 Thibau Nys 10 Puntos 7 Jasper Stuyven 9 Puntos 8 Iván Cortina 8 Puntos 9 Edward Theuns 7 Puntos 10 Will Barta 6 Puntos

Km 11 Bien posicionado el treno de Lidl-Trek en busca de asegurar nuevamente los puntos para Jonathan Milan. Marcado de cerca por el bloque de Intermarché-Wanty.

Km 10 Esta es la octava vez que Albertville toma presencia en el Tour de Francia como salida de una etapa. En el presente siglo, lo hizo en seis ocasiones, con la última de estas siendo en 2022, en un día, con motivo de la 11ª carrera de aquella edición, en la que Jonas Vingegaard se impuso en la meta final en Serre Chevalier-Col de Granon.

Km 6 La acción se desplega rápido en esta 19ª etapa del Tour de Francia 2025. Sin apenas haber rodado, los ciclistas lidiarán, al paso por la marca de los 12 kilómetros, con la lucha por el sprint intermedio establecido en Villard-sur-Doron en lugar de Ugine.

Km 1 ¡Arranca la antepenúltima etapa del presente Tour de Francia! Se espera movimiento precioso en este arranque, con un Lidl-Trek que está llamando a copar la delantera para asegurarle los puntos a Jonathan Milan con la proximidad del sprint a la salida.

Km 0 En el repaso de los maillots, Tadej Pogacar presume de amarillo un día más, mientras que Jonathan Milan y Florian Lipowitz mantienen el verde y el blanco respectivamente. El único que sufre una variación es el de lunares, cedido por el esloveno de UAE a Jonas Vingegaard, quien hoy será el poseedor de prestado en lugar de Lenny Martinez.

Km 0 Salen ya los ciclistas a pedalear por Albertville. Salida neutralizada que ya ha tenido lugar y que transcurrirá durante 5'5 kilómetros antes de que inicie oficialmente está penúltima batalla.

Km 0 Castigo para Lenny Martinez. Las imágenes que se vieron por televisión del francés apoyándose en el coche del equipo durante varios metros, y que le ayudaron a mantenerse enganchado al grupo, le han acabado costando al ciclista de Bahrain Victorious una penalización de 8 puntos en la clasificación de montaña.

Km 0 La salida neutralizada está establecida para tener lugar a las 14:30h del horario peninsular en Albertville, a 355 metros de altitud y a casi 1700 metros de diferencia con la llegada. 10 minutos después, y tras escasos kilómetros de pedaleada inicial, a las 14:40h, está prevista la salida oficial.

Km 0 Con el maillot amarillo volviendo a ganar varios segundos de distancia sobre el líder del Visma y segundo clasificado de la general, la batalla de hoy se alza como el último eslabón perdido para el danés, quien de no lograr aquí poner en jaque al 'Principito', no tendrás más opciones con dos etapas posteriores de mucha menor exigencia para las piernas de un Pogacar que no da sensación de sufrir y que está haciendo lo que quiere en esta 'Grand Boucle'.

Km 0 Einer Rubio fue otra de las figuras en la etapa, pero el colombiano no consiguió aguantar a escasos metros de meta su segundo lugar, cayendo hasta el quinto tras la explosión del grupo de favoritos, con Tadej Pogacar reventando en el último tramo a un Jonas Vingegaard que no tuvo las piernas para derrotar en la montaña al esloveno.

Km 0 Durante el día de ayer, la figura de Ben O'Connor se sobrepuso a la del resto. El australiano, partícipe de la fuga desde casi el comienzo de la etapa, fue enganchándose a cada grupo de cabeza antes de lanzar un ataque de tres en el descenso del Col de la Madeleine para, en la cuesta hacia el Col de la Loze, marcharse en solitario hacia la corona de laureles en la meta.

Km 0 Por ello, esta antepenúltima etapa de la 'Grand Boucle' tendrá, finalmente, 3250 metros de desnivel promedio, con la puesta en escena de un puerto de segunda categoría y dos de HC, concluyendo la carrera en el ascenso al último de estos en La Plagne, a los 2.052 metros de altitud, el punto más alto de la etapa. En la planificación previa, los ciclistas tenían dos ascenso más (Côte d'Héry-sur-Ugine y Col des Saisies) que, tras la modificación, no llegarán a tomar.

Km 0 Esta modificación, decidida en las horas previas al comienzo de la carrera, se debe a la aparición de un brote de dermatitis nodular contagiosa en un rebaño bovino cerca de la zona del Col des Saisies, con el consiguiente problema para las granjas de la zona que se han visto gravemente afectadas.