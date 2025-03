Ciclismo: El extremeño David Vizcaíno, a la selección junior y sub 23

El talento y la regularidad de David Vizcaíno no ha pasado desapercibido para el seleccionador nacional tras brillar en sus dos años como cadete ... en la Copa España XCO y no ha dudado en contar con él desde la primera convocatoria en la que el talayuelano es seleccionable al transitar a categoría junior.

El deportista del Centro Nacional de Tecnificación Deportiva de Cáceres hará por lo tanto su debut en una concentración de la selección española recogiendo los frutos de un trabajo que viene de lejos junto a su preparador físico en el CNT, Carlos Cobos.

Este año, Vizcaíno, apostó por un proyecto más cercano junto a Josemi y Try It, quien le lleva acompañando desde sus inicios, y junto a otros dos jóvenes talentos del mountain bike se centrará en conseguir el máximo desarrollo en el equipo nacional Kazajoz-PetroGold-Try It, un nuevo proyecto ambicioso surgido por la firme convicción del potencial que existe en Extremadura, del que Try It es conocedor y que hará su debut en pruebas internacionales UCI esta misma semana en la primera prueba de la 'Shimano Super Cup Massi' en La Nucía (Alicante), categoría 1, el segundo escalón de pruebas internacionales. Vizcaíno se quedará en la provincia alicantina para las jornadas de tecnificación con la selección nacional que tendrán lugar del 13 al 16 de febrero en la Fenasosa (Alicante).