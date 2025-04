Manu Cordero y María Murillo, líderes en la Copa de España XCM

REDACCIÓN BADAJOZ. Lunes, 5 de junio 2023, 07:54 | Actualizado 11:04h. Comenta Compartir

La segunda prueba puntuable de la Copa de España XCM disputada ayer en Lalín ha visto al llerenense del Extremadura-Ecopilas, Manu Cordero, imponerse con autoridad en la localidad pontevedresa, con el premio extra de subirse a lo más alto del podio de la general provisional de esta competición y enfundarse el jersey rojo como nuevo líder.

Sobre un exigente recorrido de 95 kilómetros y en torno a 3.000 metros de desnivel positivo acumulado, con previsión de mal tiempo, Cordero lograba levantar los brazos con un tiempo de 4 horas y 26 minutos, aventajando en 1'23« a Pau Marzá, segundo clasificado, y en 2'15» a Julen Latorre, tercero.

Ampliar Manu Cordero cruza la línea de meta de Lalín como ganador. ECOPILAS

En sub 23 femenina, nuevo triunfo de María Reyes Murillo, a la que solo le bastaba con finalizar la prueba para alzarse con su segundo triunfo parcial en la Copa. La de Quintana de la Serena, con problemas físicos desde el inicio, suma 200 puntos más en la clasificación general que la hacen más líder aún. En sub 23 masculino, gran papel del extremeño Juan Utrero, segundo en Lalín, que se mete en la lucha por el podio de esta copa. El triunfo en sub 23 ha sido para Raúl Rodríguez, nuevo líder de la Copa, que aventajaba al extremeño en algo más de 2 minutos en línea de meta.