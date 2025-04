«Es complicado, pero intentaré vivir del ciclismo»

El de Pablo Lospitao (Don Benito, 2005) es uno de los nombres que empieza a sonar con fuerza en el ciclismo español. Con apenas 17 ... años, ya colecciona victorias en las pruebas más importantes del calendario en júnior. De hecho, es el vigente campeón de la Copa de España de la RFEC en esa categoría; un título que espera revalidar este año. También empieza a ser uno de los habituales para Paco Cerezo en la selección española júnior que ha incluido al extremeño en la lista de la primera concentración de 2023 en la que prepararán, hasta el día 19, las dos primeras citas de la Copa de las Naciones: la París-Roubaix y la Eroica.

Poco tiempo ha pasado desde que, siendo aún más niño, Pablo Lospitao diera sus primeras pedaladas en su Don Benito natal que este año reconocía ya su proyección con uno de los Premios Alabán del Deporte 2023. Fue su padre el que hizo que este joven, que estudió en el colegio Zurbarán y en el IES Donoso Cortés, mirara a la bicicleta con gran pasión desde los cinco años. Del Circuito Guadiana pasó a interesarse por La Vuelta o el Tour, teniendo a Alberto Contador como su entonces favorito del pelotón.

De las tardes en bicicleta con su padre, pasó a la Peña Ciclista Guadiana y al Quintana Proingo, hasta recalar en el Electromercantil GR-100, con el que compite actualmente. Pero, eso sí, la bici tiene que ser compatible con los estudios. Por ello, se mudó a Cáceres, al Centro Nacional de Tecnificación, y sigue sus estudios de Bachillerato en el IES Virgen de Guadalupe.

«De pequeño iba a entrenar con mi padre; iba al polígono a intentar ganarle»

–¿Cómo ha sido cambiar de Don Benito a Cáceres?

–Ha ido bien. Estoy con compañeros que ya conozco desde pequeño porque ellos también montaban en bici y la adaptación ha ido muy bien; tanto los compañeros como el entrenador y tutores que tengo en el centro se portan muy bien. No he notado mucho el cambio porque además no estoy muy lejos de casa, voy y vengo todos los fines de semana.

–¿Qué recuerdos tiene de su infancia en Don Benito?

–Recuerdo haber ido siempre a jugar al parque con mis amigos, al fútbol y a otros deportes. Con cinco o seis años empecé a ir a ver a mi padre a correr y ver el Circuito Guadiana; con unos siete años hice mi primera carrera en el Memorial Carlos cuadrado y me gustó bastante. Ya el año siguiente me saqué la licencia con la Peña Ciclista Guadiana. Después me federé y empecé a ir a los Judex, también a tomármelo algo más en serio porque me gustaba mucho.

–Es una afición que le viene de su padre.

–Sí, vi a mi padre en la carrera que se hace por la Feria de Septiembre y me gustó; desde chico he visto el Circuito Guadiana, pero hubo algo que me gustó de esa carrera. Ya cuando era pequeño iba a entrenar con mi padre, cuando él podía; iba al polígono a intentar ganarle hasta que ya más en alevín, con unos 12 años, empecé a entrenar prácticamente todos los días. Con 15, me fichó un equipo Quintana y empecé con entrenador personal, cada vez más en serio, hasta que ya en categoría júnior empieza a ser casi un trabajo, algo oficial.

–En casa se habrá visto mucho ciclismo.

–El Tour, La Vuelta, las clásicas, el Mundial... Todo lo que se podía ver siempre ha estado puesto en casa y me empecé a enganchar.

–¿Tenía ya algún referente?

–Al principio no lo entendía mucho, poco a poco lo fui entendiendo y cuando era chico el que más me gustaba era Alberto Contador. Ahora ya está retirado y me gusta Tadej Pogačar y, de los españoles, Enric Mas.

–Y a otros los ha tenido más cerca, Don Benito presume de una gran afición ciclista.

–Sí, por ejemplo, he tenido la suerte de rodar muchas veces con Alberto Gallego en la carretera, también con los hermanos Sánchez Cidoncha. Es importante fijarse en ellos, que son una buena referencia.

–¿En qué momento se encuentra el ciclismo extremeño?

–Uno bastante bueno. Tengo otros compañeros que también están muy bien, como Javier en la montaña, Iker, Pablo, Jaime y Mario que también están delante en las carreras... Tenemos que intentar que el ciclismo regional siga hacia adelante.

–En 2020, Juan Ayuso fue ganador del Circuito Guadiana. Usted hizo lo propio en 2022, ¿también se fija en él?

–Juan Ayuso es un referente, es español y apenas me saca tres años; es un espejo en el que mirarse, aunque tampoco hay que centrarse en un solo objetivo. Él es un gran corredor, pero también hay que fijarse en los grandes e intentar seguir sus pasos.

–¿Qué supuso esa victoria de 2022 en su Don Benito natal?

–Ganar el Circuito Guadiana fue un sueño. Al principio no me lo podía creer y después ya poco a poco, analizando el trabajo que había detrás y todo esfuerzo que se había hecho, se fue entendiendo. Después llegaron las demás victorias en Copa de España, me lo fui creyendo más hasta que piensas que puedes estar ahí.

–El Circuito Guadiana lo conoce bien.

–No sé cuántas vueltas le habré dado (risas). En Magacela siempre hay mucha afición, con amigos y familiares, es muy bonito. Es la carrera más especial del año, es en casa y siempre me ha gustado mucho. Ya he terminado la etapa júnior aquí, pero espero volver en sub 23.

–Este año ha recibido además el reconocimiento de Don Benito con un Premio Alabán.

–Es un orgullo que el pueblo me reconozca como uno de los deportistas referentes, he estado desde chico con la Peña de mi padre que siempre me han apoyado y me han enseñado mucho para tirar para adelante.

«El principal reto de este año es intentar revalidar el triunfo de Copa de España»

–¿Cree que se puede vivir del ciclismo?

–Es complicado, pero se va a intentar.

–¿Cómo es su día a día para compatibilizar estudios y ciclismo?

–Por la mañana voy al instituto, vuelvo y como porque sobre las cuatro vamos a entrenar; después descanso un ratillo, ceno y estudio el tiempo que puedo. Es complicado, pero cuando tienes ganas de hacer algo, lo cumples. Los estudios son lo principal ahora mismo, ya que el ciclismo puede ser que salga bien o no, pero los estudios siempre van a estar ahí. Estoy muy centrado en el ciclismo, pero primero es estudiar.

–¿Por dónde quiere enfocar sus estudios?

–Me gustaría hacer Ciencias del Deporte o Fisioterapia, algo relacionado con el deporte.

–Volviendo a la bicicleta, ¿cómo ha empezado la temporada?

–Estoy en un buen estado de forma, aunque no pude repetir victoria en el Circuito Guadiana, hice sexto e hice primero y segundo en el Trofeo Víctor Cabedo que sigue a finales de marzo y espero mantener el liderato.

–¿Qué retos se marca para esta temporada?

–Quiero intentar seguir esta línea y ver si llama algún equipo importante. El principal reto de este año es intentar revalidar el triunfo de Copa de España.

–De momento, ya repite con la selección española.

–Poder estar con la selección nacional también ha sido un sueño porque es muy difícil ya que solamente van diez de todo el país y que el seleccionador cuente contigo para casi todas las pruebas del año pasado para mí ha sido también un sueño. Hay mucho nivel y la suerte tampoco ha acompañado mucho, pero se intenta hacer lo mejor que se puede y queda la experiencia de estar con los compañeros, los técnicos de la selección o en el Mundial con los profesionales que se aprende mucho.