Cita portuguesa para el Bicicletas Rodríguez

Miércoles, 6 de abril 2022, 08:27 Comenta Compartir

El Bicicletas Rodríguez tiene en el país vecino una cita internacional de categoría Sub 23 con participación de equipos profesionales del país de la organización, profesionales UCI, selecciones nacionales y equipos de club. La 29ª edición de la Volta a Portugal do Futuro es una cita de proyección internacional para corredores Sub 23 que se disputara en Portugal los próximos días 7 al 10 de este mes de abril. La vuelta comienza en Caldas Da Rainha.