CICLISMO Cinco podios para el Bicicletas Rodríguez Martes, 4 junio 2019, 08:20

Cinco podios adornan el fin de semana del Bicicletas Rodríguez Extremadura. Un Mario Vilches espléndido logró ser tercero en la Volta Coruña y primer sub 23. El Campeonato de Andalucia dejó un sabor agridulce al conjunto extremeño, que se movió con David Martín provocando la escapada definitiva de solo tres corredores. En la línea de meta, Martín fue segundo y primer sub 23. Por detrás, Manuel Castilla fue tercer sub 23 y medalla de plata. La próxima semana tomará la salida en Bizkaia y Salamanca.