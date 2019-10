CICLISMO El Bicicletas Rodríguez ficha a Moreno y Tapia Sábado, 26 octubre 2019, 11:24

El Bicicletas Rodríguez Extremadura sigue confeccionando su plantilla de sub 23 para la temporada 2020. Ayer hizo oficial los fichajes de Juan José Moreno y Miguel Ángel Tapia, dos jóvenes talentos sub 23 que ya conocen la categoría. J. J. Moreno (13/12/1998) es natural de El Ejido (Almería) y procede del equipo Cartagena. Es actual campeón andaluz sub 23 y lleva cinco años realizando un buen calendario nacional. M. Ángel Tapia (02/07/2000) procede del equipo Brócoli Mecánico, es otro andaluz (Granada) que afronta su segunda temporada sub 23.