Benavides, segundo en Cambrils y Vizcaíno, tercero en Alpedrete

REDACCIÓN BADAJOZ Martes, 29 de marzo 2022, 12:19 Comenta Compartir

Miguel Benavides y David Vizcaíno siguen sin bajarse del podio y se mantienen al frente de sus respectivas categorías en la Copa de España. En cambio Manu Cordero perdía el liderato en élite, aunque se coloca segundo y Álvaro Lobato en la tercera plaza.

En la segunda cita de la Copa de España XCM celebrada en Cambrils, Miguel Benavides lograba una segunda posición en sub-23, que no solo le mantiene como líder de la general sino que amplía su ventaja con respecto a sus perseguidores Trujillo, Arnau y Valderrama al entrar delante de ellos. El triunfo de la prueba fue para Lluc Agustí, que estrena su puntuación en la Copa. “Contento con esta segunda plaza. Estar en podios de estas pruebas no es fácil y lo importante es darle presencia al equipo, pero si queremos ganar la general hay que plantear otro tipo de carrera como creo que así lo he hecho, entrar por delante de los rivales que cuentan para la general. Seguimos sumando, buen balance y saldremos con el jersey de líder en el Maratón Templario de Jerez de los Caballeros, próxima prueba de la Copa de España”, comenta Benavides.

Manu Cordero pierde el liderato en élite

Peor le fueron las cosas al líder en élite de la Copa de España, Manu Cordero, al que le fue imposible defender el primer puesto. “Fatal. Llevo como dos semanas donde no soy yo. No sé que me ocurre pero mis piernas no me responden como lo venían haciendo hasta ahora, desconozco si ha sido a raíz de una intervención bucodental porque me coincide en el tiempo, pero lo cierto es que desde esas fechas no soy capaz de exprimirme encima de la bicicleta como lo vengo haciendo estos últimos años. Habrá que hacérselo mirar con detalle porque esto no es normal”, describía un abatido Manu Cordero, que ve cómo se le escapa el preciado jersey de líder que cómo el mismo reconoce “cuesta tanto sacrificio conseguirlo”.

Pero dicen que las desgracias no vienen solas y la 'bala en la recámara' que guardaba el Extremadura Ecopilas para esta cita por si fallaba el líder era Álvaro Lobato, quinto de la general, y que inexplicablemente como le ocurría a Cordero, tampoco pudo “estar con los de arriba. Pues que hay días de carrera en los que uno no está. Así de rotundo. Y ya le podemos dar las vueltas que queramos. Aún así he mejorado puestos en la general, ojalá sucediera así siempre. Nos quedamos con lo positivo y es que tanto Manu como yo estamos segundo y tercero, en puestos de podio, y no vamos a arrojar la toalla. La próxima cita es en Jerez, que me trae muy buenos recuerdos por razones obvias”. Y es que el ciclista de Benavente quiere rememorar este año en la localidad templaria un triunfo como el que logró en 2021 pero en esta ocasión con los colores del Extremadura-Ecopilas. El líder pasa a ser ahora Raúl Bermúdez.

Vizcaíno, tercero en Alpedrete

En el GP Internacional X-Sauce, el talayuelano del Extremadura Ecopilas, David Vizcaíno, partía como líder de la general, posición que seguirá ocupando tras esta prueba donde volvía a pisar podio como tercer clasificado. La victoria fue para el campeón nacional Hugo Franco, que daba una exhibición en Alpedrete mientras que el segundo puesto de Tomás Pombo, justo por delante del extremeño Vizcaíno, no ha hecho más que apretar el grupo cabecero donde la voz cantante la lleva el joven de Talayuela. “Tercero y gracias, pudo haber sido peor. Se marchó por delante Franco y cuando he visto que no podía alcanzarlo he intentado asegurar la segunda plaza, pero me han faltado escasos 6 segundos para lograrlo. Espero no acordarme de estos puntos al final de la Copa”, comentaba Vizcaíno.

Temas

Ciclismo