El australiano Tomkinson, primer líder de la Vuelta a Extremadura

La escapada volvió a jugarse el triunfo en la apertura de la Vuelta a Extremadura, con cuatro ciclistas que se adelantaron al pelotón para ... pelear el triunfo en la capital pacense. El australiano Tomkinson (Martigues) superó a Geeraerts (DL Chemicals) y a Hugo Tapiz (Finisher) para vestirse también como primer líder de la prueba.

Las calles de Elvas, junto al acueducto de la ciudad, pusieron en marcha la jornada inicial de la Vuelta a Extremadura. Con 144 kilómetros por delante, buena meteorología pero viento, el pelotón veía formarse los primeros cortes antes de entrar en España. Noah Hollamby (Martigues - Payden&Rygel) fue el que mayor renta consiguió, neutralizado más tarde por los contraataques. En torno al kilómetro 45, lo intentaron Mario Bermejo (Technosylva Maglia) y Liam Hawkings (DL Chemicals) a los que se unieron Galbusera (Finisher) y Loaisa (Valverde Team). Pero no duraría en exceso este movimiento, ya que la primera hora se completaba a una media de 50,6 km/h y el pelotón volvía a agruparse antes del único paso de montaña puntuable de la jornada.

La ascensión a la cota Río Alcarrache fue el escenario de nuevos demarrajes para conseguir el preciado maillot a lunares. Adrián Benito (Extremadura Pebetero) fue profeta en su tierra, pasando en primera posición por delante de Díez (Louriña) y Hawkins (DL Chemicals - Expreza). Pese a los constantes ataques, el pelotón se mantenía unificado buscando ya en dirección norte la ciudad de Badajoz. Pese al intento de formar abanicos, la falta de entendimiento y también de intensidad en el viento propiciaba un nuevo corte con Alarcia (Telco ON Clima Osés) y Rodas (High Level Gsport) consiguiendo más de 35 segundos. Los arreones del grupo principal agrupaban de nuevo el pelotón en los últimos 30 kilómetros de carrera.

Un curveo y la entrada a carretera más estrecha a la altura de Talavera la Real propició el corte con Geeraerts (DL Chemicals), Tomkinson (Martigues) y Tapiz (Finisher) a los que también se incorporó Meredith (Eulen Nuuk) justo antes del esprint en Pueblonuevo del Guadiana donde se imponía el corredor belga Geeraerts. Casi 40 segundos llegaban a conseguir por delante del pelotón, con entendimiento, echando un pulso al grupo principal. La alta velocidad por encima de los 50 kilómetros por hora puso emoción con el pulso entre cabeza de carrera y pelotón. Principalmente el Equipo Cortizo y también con el apoyo de Supermercados Froiz, se mantuvo en torno a 30 segundos la ventaja del cuarteto de fugados sin conseguir reducir la ventaja.

La tenacidad del grupo cabecero tuvo recompensa, ya que en la entrada a las calles de Badajoz la ventaja se convirtió en insalvable pese al trabajo posterior. Una vez cruzado el puente del río Guadiana, se lanzaba el esprint con Geeraerts tratando de sorprender, pero Tomkinson consiguiendo levantar los brazos con mucha claridad. A 20 segundos llegaba el pelotón principal liderado por Joan Martí Bennassar (High Level Gsport).

Subieron al pódium Tyler Tomkinson como ganador, líder de la general, líder de la regularidad, mejor sub-23 y de los esprints especiales, Adrián Benito (Extremadura Pebetero) como líder de la montaña, y Pablo Leno (Extremadura Pebetero) como mejor extremeño. El australiano de Brisbane, tras su victoria: «Muy contento con esta victoria, aunque no teníamos previsto que el desenlace llegara con este desarrollo. Habíamos planeado una jornada al sprint, pero ha sido un día muy, muy rápido, se ha dado una fuga muy interesante y una oportunidad muy interesante. La primera hora ha sido especialmente intensa. A falta de cinco kilómetros ya veíamos claro que podíamos llegar. De cara a los siguientes días, y gracias a la escapada, el liderato lo tenemos con unos segundos de ventaja y yo me encuentro bien y espero seguir teniendo las buenas sensaciones de hoy y poder mantenerlo».

El ciclismo es un deporte rico como pocos en sagas familiares. Abuelos y nietos, padres e hijos, hermanos y otras muchas casuísticas familiares. La edición 2025 de la Vuelta a Extremadura cuenta en su comitiva con un padre, exciclista, que forma parte de la caravana organizativa, y un hijo, segundo año en la categoría sub-23, que debuta en la ronda regional. Rubén Martín, el progenitor, además posee en su palmarés una victoria de etapa que cosechó en una llegada a Zafra.

«Como padre, como deportista que ha competido en esta prueba, me hace mucha ilusión ver a Iker disfrutando de esta experiencia. Aún hoy en día recuerdo la ilusión que me generaba poder participar en la vuelta de casa. Y que ahora mi hijo pueda vivir esa sensación, esa misma experiencia, ese sentirte protagonista en tu tierra y en la carrera de tu casa, me produce mucha ilusión. Pero también por otro lado, como padre, esto supone un puntito más de nervios porque está metido en el pelotón, porque suceden las caídas y todas esas cosas. Desde luego lo ves todo con un poco más de nervios que cuando no corre él».

Iker Martín, dorsal 66, encara la ronda extremeña en el Team Extremadura-Pebetero con sede en Zafra. Un ciclista de la tierra en la carrera de casa y con el equipo 'local'. «Es un orgullo poder seguir ese legado de mi padre y competir en la Vuelta a Extremadura», relata. «La verdad es que nunca hemos hablado sobre una posibilidad como ésta, no soy mucho de hablar antes de las carreras, de cómo son o cómo se van a dar, porque me pongo un poco nervioso», sonríe.

¿Y cómo ve el padre la salud actual del ciclismo regional? «Personalmente la veo bien. Contamos como una vuelta como ésta, como la reciente ronda femenina, como las júnior y cadete… competiciones que motivan a la base. Y creo que se está trabajando mucho en la cantera, un montón de escuelas de ciclismo que actualmente, y desde hace un tiempo, están haciendo un trabajo magnífico en Extremadura. Y con las misma oportunidades para chicas y chicos».

La villa de Alcántara se estrena como localidad de llegada o salida en la ronda extremeña con el lanzamiento de la jornada reina de la presente edición. La segunda etapa nace en la Comarca Tajo-Salor-Almonte y alcanzará su éxtasis en la vecina Comarca Sierra de Gata. Desde el entorno de la Conventual de San Benito de Alcántara, población donde se reinventa y desde la que prospera la Orden de Alcántara, la carrera afronta un recorrido neutralizado hasta las inmediaciones de su célebre Puente Romano sobre el río Tajo, otro de los grandes reclamos de Extremadura. Sobre el enlosado de esta majestuosa obra de ingeniería civil que inspira el nombre de la población (en árabe 'al qantarat' viene a significar 'el puente'), con más de 58 metros de altura, se concreta el lanzamiento de la fracción.

Los corredores se dirigen a continuación hacia las poblaciones de Piedras Albas y Zarza la Mayor, ésta última ubicada a apenas cuatro kilómetros de la frontera con Portugal y con una intensa historia compartida con la cercana Salvaterra do Extremo. En Zarza la Mayor, además, se instaló a mediados del siglo XVIII una Real Fábrica de Seda que no llegó a prosperar: buena parte de sus instalaciones albergan hoy en día la casa consistorial. El pelotón recorre rutas muy próximas a la frontera, muy expuestas a refriegas bélicas especialmente durante la Guerra da Restauração del siglo XVII, circunvala la Sierra de Garrapata y su pico Caballo y toma rumbo hacia Cilleros, puerta de acceso a una Sierra de Santa Olalla que es el punto más meridional del Sistema Central en esta zona y población poseedora de un entorno paisajístico variado y sobresaliente. Cilleros nace y prospera en las repoblaciones de corona de León en el siglo XIII. El recorrido se adentra en las geografías del Val de Xálima y discurre por las poblaciones de San Martín de Trevejo, Eljas y Valverde del Fresno, enclaves en los que aún sehabla 'a fala', patrimonio lingüístico sustentado por unos seis mil hablantes y que en cada una de estas poblaciones tiene su propia variante.

La larga subida de Puerto Viejo, techo de la carrera con sus 1.060 metros de altitud, marca el punto caliente del desarrollo de la etapa por su longitud, más de doce kilómetros que sin embargo son bastante sostenidos en cuanto a porcentajes. En la cima se ingresa en la provincia de Salamanca, con paso por su población de Navasfrías, para regresar a territorio extremeño a través del Puerto de Santa Clara, no puntuable y a los pies del Pico Jálama. La corta subida al pueblo de Villamiel, durante décadas meca de vinos y aceites de elaboración tradicional de gran fama, antecede el descenso hasta la población de Hoyos. En este ayuntamiento la ronda extremeña ha contado en el pasado una llegada: sucedió en 2003, con victoria para el malogrado Jokin Ormaetxea, fallecido un año después en un accidente de tráfico.

Después la caravana encara la ascensión al pueblo de Acebo y al alto de segunda categoría, un balcón sobre una parte de la Sierra de Gata que poco a poco sigue recuperándose de un gran incendio que, en agosto de 2015, afectó a muchas zonas y dejó más de 7.500 hectáreas calcinadas. Acebo, donde sobresale la hermosa iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, celebra cada mes de enero, la noche antes de San Sebastián, su Fiesta del Capazo, de interés turístico regional desde 2022. El Alto de Acebo, con su cima ubicada a ocho kilómetros de la llegada, da paso a un rápido tramo favorable hasta Perales del Puerto. La población cacereña, que también se estrena en los recorridos de la Vuelta, está ubicada en un punto estratégico a los pies del Sistema Central en la ruta entre Coria y Ciudad Rodrigo. Una histórica cañada real con raíces en la Via Dalmacia. En el entorno de Perales del Puerto existen restos de asentamientos prerromanos y romanos.