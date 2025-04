Alejandro Kim regresa a gran nivel en la Copa de Europa

R. H. Badajoz Martes, 5 de septiembre 2023, 21:42 Comenta Compartir

El pasado fin de semana se disputaban las dos rondas finales de la Copa de Europa en la localidad portuguesa de Anadia. El país vecino daba lugar en sus instalaciones de nivel olímpico y centro UCI a las rondas 11 y 12 para cerrar la Copa de Europa de este 2023.

Alejandro Kim volvía al máximo nivel en una pista de BMX profesional con la rampa de 8m y circuito de Supercross, donde la élite mundial está en plena clasificación olímpica. El piloto pacense finalizaba en el puesto 27 y 26 después de un largo periodo sin poder competir en este tipo de pistas por impedimentos de la RFEC. «Ha sido un reto diferente, después de más de 3 años sin correr en pista olímpica y dada la intensidad de la primera parte de la temporada no he podido preparar esta carrera como me gustaría. Aún así me he sorprendido y acabo con ganas de más. Estas carreras son únicas», señaló Alejandro Kim.

El objetivo más que a nivel de resultados era a nivel de calidad, sobre todo en el apartado técnico y de ritmo, dada la complejidad y especialización de dichos circuitos. Kim terminaba en posición 27 y 26 consiguiendo su objetivo de adaptarse e ir mejorando. «Gracias a todos los espónsor y partner por el apoyo, al igual que la Federación Portuguesa de ciclismo por el gran trato». concluía el rider pacense.

Temas

Ciclismo