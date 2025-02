Alberto Gallego, frenado por una lesión

ESTRELLA DOMEQUE DON BENITO. Viernes, 25 de marzo 2022, 08:43 Comenta Compartir

El ciclista extremeño Alberto Gallego tendrá que esperar para encontrar regularidad en su regreso a la competición después de que una caída en la Volta Alentejo le haya causado una lesión en el brazo izquierdo. El corredor del Rádio Popular portugués se vio afectado por la caída previa de un compañero de equipo, «él apenas tiene nada, pero su bicicleta está partida porque yo pasé con la mía por encima y después caí».

En concreto, además de varias contusiones, sufre una fractura en la cabeza del radio para la que no tiene de momento tiempo estimado de recuperación. «Tocan días difíciles para recuperar lo antes posible y volver por donde íbamos...», expresa el corredor dombenitense que empezaba a encontrar su ritmo tras varias pruebas en este primer trimestre del año.

La lesión hace que, un año más, Gallego no tenga el inicio previsto. Su regreso en 2020 se vio truncado por la pandemia, pero tampoco en 2021 logró dar con sus mejores sensaciones, «fue también un año muy irregular, empezamos muy tarde y solo me encontré bien a partir de mitad de verano, quizás por la carga de entrenamientos y porque tampoco el equipo funcionó muy bien». Ahora, lo colectivo estaba funcionando, «me da rabia la lesión porque ya en Alentejo iba todo bien con un gran equipo».

Sin embargo, este obligado parón por lesión no frena sus aspiraciones para una temporada que afronta desde la veteranía: «Ya tengo 31 años y las ideas claras, para mí lo importante es el equipo. Si se presenta alguna oportunidad en alguna etapa, lo intentaré, pero prima el trabajo en equipo».

En este 2022, Alberto Gallego cumplirá 20 años sobre la bicicleta contando desde sus inicios en la Peña Ciclista Guadiana, con apenas 12 años. Entonces no pensaba en dedicarse a ello de forma profesional, ahora piensa año a año. «Quiero aprovechar al máximo lo que me quede en la bicicleta», afirma, «pero siempre tienes que ir pensando en el futuro». Por ello, esta temporada compagina el Rádio Popular con una nueva faceta como director deportivo para la que se ha formado, «no con la intención de dedicarme a ello, pero nunca se sabe». Desde esa otra perspectiva, analiza la situación del ciclismo en la región poniendo la mirada en los más jóvenes, «hay que mirar a la cantera, desde la categoría juvenil, porque antes hay que dejarles disfrutar; me fijo mucho, no solo por esa figura de director deportivo, sino porque me encanta el ciclismo y me hace mucha ilusión verlo, pero también me da mucha pena que haya poca cantera».