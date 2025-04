Yong Kim Sin, entre el tatami y el campo de golf

María Fernández Cáceres Miércoles, 10 de noviembre 2021, 07:23 | Actualizado 20:49h. Comenta Compartir

Yong Kim Sin (Valladolid, 1982) siempre ha estado vinculado al deporte. Aunque nació en tierras castellanas, lleva toda su vida en Cáceres. Sus padres, Kim Young Goo y Sin Hyun-Suk, vinieron desde Corea del Sur a España, donde se instalaron primero en la comunidad de Cataluña y posteriormente en Castilla-La Mancha. Pensaron abrir un gimnasio en Sevilla y emprendieron un viaje para buscar un local. A la vuelta pararon en la capital cacereña. El lugar les gustó y se quedaron. Hoy, el maestro Kim, es toda una institución en la ciudad y ha enseñado taekwondo durante tres décadas a miles de cacereños.

«Cuando llegamos yo era muy pequeñito y recuerdo que mis padres estaban todo el día trabajando y que yo no entendía por qué no estaban en casa», se sincera Yong Kim Sin, que, por supuesto, ha seguido la trayectoria en los tatamis pero también ha añadido su talento en el golf.

Young Kim comenzó sus estudios en el colegio Sagrado Corazón y continuó en el instituto Hernández Pacheco. Y de manera paralela comenzó a alternar dos deportes. «Hacía taekwondo, lo dejé y empecé golf. Yo quería ser profesional, pero tuve un incidente con unos chicos que me querían pegar aunque no llegó a nada la cosa. Por este motivo, volví al taekwondo, comencé a competir y dejé el golf. Estuve ocho años sin federarme, pero gracias a mis amigos y al golfista Jorge Campillo volví a jugar hace cuatro años», explica. «Ahora mismo, a nivel deportivo y laboral, no puedo pedir más. He participado en la gestión privada y en la pública, soy maestro de artes marciales, preparador físico, doy clases personalizadas...», añade.

Antes, en el año 2000, había comenzado la licenciatura en Ciencias del Deporte en la Universidad de Extremadura. Cuando finalizó, añadió un máster en Dirección de entidades deportivas que cursó en Madrid. Después, estuvo seis años trabajando en un gimnasio de la ciudad como monitor de clases dirigidas mientras continuaba ayudando en el de su padre y compitiendo. «La sombra de mi padre era muy grande y me ponía muy nervioso. Tuve miedo al fracaso, nunca pude darlo todo. Si hubiera tenido la cabeza tan amueblada como ahora, quizás...», se sincera Kim, quinto Dan.

Empezó en la Federación extremeña de taekwondo, organismo en el que actualmente ocupa el cargo de secretario. En 2012, se hizo cargo del gimnasio de su padre. «Llevaba 30 años a su forma, yo quería seguir su filosofía pero darle un toque moderno, adaptarlo un poco. Es una gran responsabilidad. Y también es algo bonito, porque sé que está orgulloso de mí», reconoce. En 2016, abrió Fitwell TGK en la calle Palencia, un negocio dedicado a las actividades dirigidas de fitness, tonificación y entrenamiento cardiovascular. «Me ha costado demostrar que puedo hacer de todo», asegura.

Yong ha conseguido armonizar sus dos deportes preferidos, el taekwondo y el golf. Así, prepara al golfista Jorge Campillo y ofrece entrenamientos personales, sin descuidar su participación en torneos de golf. Un ejemplo es el Campeonato de España Absoluto Masculino de Federaciones Autonómicas, que se disputó del 21 al 25 de julio en Albacete, competición en la que Yong Kim Sin lideraba como capitán un equipo compuesto por Francisco Luna, Eduardo Sánchez, Ignacio Guerra, Carlos Fernández y Álvaro Gacia. «En mi familia siempre ha gustado el golf. De hecho, mi padre sigue jugando».

Ambos deportes se complementan. «El taekwondo me ha ayudado muchísimo a tener seguridad y el golf me hace desconectar del trabajo y las preocupaciones. Gracias al taekwondo tengo movilidad y explosividad que me viene muy bien porque, a pesar de ser bajito, puedo pegarle fuerte a la pelota en el golf», explica. «No puedo elegir. Un deporte me ha ayudado a ser lo que soy, y el otro me hace disfrutar de la vida», añade.

Con el regreso a la 'nueva normalidad' ha recuperado su día a día. «Tuve los dos gimnasios cerrados durante meses, lo he llevado regular. Al menos, pude seguir con mis otras actividades, sobre todo las relacionadas con el golf», cuenta. Con el nuevo curso, niños y adultos han regresado al Tae Guk Kim. «Es un orgullo seguir manteniendo la idea de apuntar al niño a taekwondo, y eso corresponde al buen trabajo de mi padre. Por otra parte, muchos adultos optan por este deporte, se enganchan y vuelven cada año».

