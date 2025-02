El principito pacense de la BMX

Fran Casado (Badajoz, 20/11-2011) tiene la complexión, la timidez, la agitación incontenible y la mirada ingenua pero traviesa de un niño de diez años. Los cumplió el pasado sábado y sus padres le regalaron una bicicleta nueva. Impaciente por estrenarla, en la misma ... acera hace un caballito, gira, serpentea, derrapa y pedalea en apenas unos metros, rondando ansioso en los aledaños de la puerta del circuito de BMX de Badajoz, donde entrena unas tres horas por semana.

Lo único que desentona en su tierna edad es su virtuosismo y un palmarés que son palabras mayores. En 2021 ha sido el vencedor de la Copa de España en categoría principiante, compuesta por diez pruebas, sumando 154 puntos, nueve más que el segundo. En octubre, además, fue subcampeón del Campeonato de España. En 2020, el número de pruebas se redujo por la pandemia, pero el año anterior ya contaba con otro segundo puesto en el Nacional y venció en la liga LBR, donde se dan cita corredores de varias nacionalidades. En 2017 ya se adjudicó ese torneo y el Campeonato de Extremadura, repitiendo la temporada siguiente. Son solo algunos de los éxitos en su corta pero prolífica carrera.

Con tres años se subió por primera vez a una BMX y desde entonces ha sido su compañera inseparable. «Por no tenerlo en la calle, lo llevamos a las escuelas deportivas. El entrenador le hizo una prueba y nos dijo que lo trajéramos, que no desperdiciáramos la oportunidad porque el niño era bueno», cuenta Estrella, su madre. Su precocidad no quedó ahí. Su evolución fue tan fulgurante que un año después ya estaba compitiendo. Y hasta hoy.

Ampliar Fran Casado, en el medio, junto a Pakopí

La afición le viene de su padre, quien le metió el gusanillo de las dos ruedas y con el que monta ocasionalmente en moto en una zona habilitada en el barrio en el que residen, el Gurugú. Fran Casado relata que se ha caído en multitud de ocasiones, pero ningún percance ha revestido gravedad. Únicamente un paso por boxes para mimar un pie y de vuelta a la tierra. Aun así, Estrella reconoce que no siempre lo lleva bien, «porque es un deporte de riesgo. Pero te acostumbras, porque es lo que le gusta. Intentamos que tenga las mejores protecciones posibles».

Bien protegido

Quedan apenas unos minutos para que se inicie el entrenamiento y allí mismo se atavía con un peto forrado por los brazos, el pecho y la espalda. En las rodillas sobresalen unas protecciones que se colocan por el interior del pantalón. Se calza unos zapatos antideslizantes y se coloca el casco, crucial. Pese a lo aparatoso de la indumentaria, Fran resalta que no le dificulta el movimiento: «voy muy cómodo».

En cuanto a sus virtudes técnicas, se define como «rápido», pero uno de sus entrenadores, Iván Ortiz, amplía su carta de presentación: «destaca por sus habilidades, su rabia al pedalear y no le tiene miedo a ningún obstáculo ni a las adversidades. Además, se adapta a cualquier tipo de pista».

Está enrolado en el Club BMX Badajoz desde hace un par de meses, bajo la batuta de Juan Luis Vega, tras abandonar el Club Zero Race. Ya cuenta con un patrocinador, Suroclima, que ha apostado por él tras su cambio de equipo. Pero sus padres confiesan que necesitan más apoyos. «Queremos hacer un dossier para atraer más espónsores para conseguir ayudas económicas para asistir a más carreras e ir a la Copa de Europa», explica su madre.

Ampliar Posando con su bicicleta nueva antes de empezar a rodar por la pista. Pakopí

Ella es empleada del hogar y su marido jardinero. Han decidido comprar una furgoneta para pernoctar en las inmediaciones de los circuitos y recortar así gastos. «En la mayoría hay instalaciones para quedarnos y gracias a eso hemos podido apuntarnos a ligas diferentes». A veces viajan con compañeros de Fran y sus familias y aprovechan las expediciones para realizar pequeñas convivencias. Allí levantan una pequeña fortificación compuesta por jaimas, carpas, toldos, mesas, sillas y un catering muy casero. «Cada uno lleva tortilla, empanada o lo que puede y compartimos», narra Estrella.

Los obstáculos, tan característicos en los recorridos de BMX, los sufren en forma de abandono institucional. Los padres de Fran Casado y del resto de niños que entrenan se quejan de la falta de mantenimiento municipal. No en vano, este martes tuvieron que llamar al encargado para que les permitiese acceder a las instalaciones, porque no acudió a la hora prevista aduciendo que había llovido y la pista se estropea con el agua si ruedan en ella. «Está en perfectas condiciones, no tiene ningún sentido», protestaban. Además, se ven obligados a subsanar los desperfectos que se produzcan para no poner en riesgo la seguridad de los chicos. Se encargan de alisar, barrer, regar, reparar...

Decía Antoine de Saint-Exupéry en su obra más atemporal que «solo con el corazón se puede ver bien; lo esencial es invisible a los ojos». Y su gran pasión es la brújula que permite al principito pacense de la BMX divisar el estrellato. Cualidades tampoco le faltan.