Los Nómadas del fútbol americano extremeño

Los vestigios del Sepulcro Huerta Montero ponen en relieve la existencia hace 4.600 años de asentamientos en la vega del Harnina, donde hoy se ... sitúa un polígono industrial a las afueras de Almendralejo. Ese fértil entorno atrajo a pueblos prehistóricos que decidieron establecerse en esas latitudes durante la Edad de Bronce. Más de cuatro milenios después, la localidad se ha convertido en el hogar deportivo de un itinerante grupo de amantes del fútbol americano en la diáspora, que ha emigrado de Mérida hacia la capital de Tierra de Barros.

Se hacen llamar, como no podía ser de otra manera, Extremadura Nómadas y están en pleno proceso de fundación de un club exclusivamente dedicado al tackle (modalidad de contacto), tras su escisión del Mérida Romanos, donde esta variante convivía con la del flag (sin contacto). Allí empezaron a prepararse y entrenaban con la pretensión de dar el siguiente paso y competir, pero una serie de obstáculos les frenaron y barajaron la opción de desplazarse. «El Ayuntamiento no nos facilitaba las cosas, teníamos que pagar por el uso de las instalaciones y no nos cedieron el Diocles para una jornada de puertas abiertas. Estábamos muy descontentos». Juanjo García, jugador, futuro presidente y almendralejense, empezó a moverse y planteó la posibilidad al resto de integrantes. La aceptación fue unánime. «Era la primera opción y la más factible», porque desde la corporación municipal les comunicaron que si se constituían como club tenían derecho a disponer de las infraestructuras gratuitamente. Y se pusieron manos a la obra. Han confeccionado los estatutos, los han enviado a una notaría y, tras contar con el visto bueno, deberán firmarlos y remitirlos a la Dirección General de Deportes de la Junta. Unos trámites que estiman que podrán estar resueltos a finales de este mes, para comenzar con la captación y promoción del proyecto: queremos poner carteles y pedir permiso para habilitar un stand en el centro».

Ampliar Equipamiento necesario para poder practicar la disciplina de contacto de fútbol americano. Mérida Romanos

Cuentan con la base procedente del Mérida Romanos, con unos doce jugadores, además de otros cinco muy interesados, y ya han recibido varias solicitudes a través de una cuenta de Instagram que abrieron hace unos días. «Ha despertado mucho interés y ya nos han contactado varias personas para probar este deporte», cuenta Carlos Zamora, entrenador de los Nómadas y uno de los fundadores del Mérida Romanos, que cuenta con más de 15 años de bagaje enfundándose el casco. Además forma parte de la junta del nuevo club, al igual que Juanjo García, Jesús Vinagre Mateo y Daniel Trejo; los tres últimos son integrantes del roster del Blue Devils de Sevilla, equipo de tackle que milita en la Liga Nacional Serie B.

2022 será un año de asentar y desarrollar el proyecto, y la idea es empezar a participar en torneos la campaña siguiente. «A corto plazo con 15 jugadores podríamos competir en una liga 7x7 que se está intentando crear con equipos andaluces». Ese es el primer objetivo, disponer de un roster de 15-20 efectivos. Y más adelante, aspirar a «jugar en la liga Nacional, que ya es de football 11x11, y para ello necesitaríamos entre 25-30 jugadores», detalla el técnico.

Lusitanos o Extremadura Football fueron algunos de los nombres que salieron a la palestra para identificar al equipo, pero cuando surgió el de Nómadas, finalizó la tormenta de ideas. «Todos nos sentimos identificados. Nos viene como anillo al dedo, porque somos gente de varias partes de Extremadura y estuvimos a la deriva buscando emplazamiento», narra Juanjo García en referencia a la procedencia de los componentes de la plantilla: Badajoz, Calamonte, Mérida y Almendralejo.

Equipamiento de tercer uso

En cuanto a gastos reconocen que la principal inversión ya está cubierta, la concerniente a cascos, corazas y protecciones de diversa índole que son necesarias para el tackle y para cuya adquisición hay que rascarse el bolsillo. Ellos han echado mano de la economía circular, reciclando un equipamiento que cumplirá su tercer ciclo de uso, después de pasar por ellos mismos en Mérida Romanos, a los que previamente se lo cedieron los miembros de los Gladiators, equipo de Navalmoral de la Mata que inauguró la modalidad de contacto en la región en 2015 y que actualmente carece de actividad.

El alumbramiento de Nómadas permitirá retomar el reto de la creación de la Federación Extremeña junto con Villanueva Black Storks, Plasencia Ducks y Mérida Romanos, ya que se precisa que se registren un mínimo de cuatro clubes. Ya hubo un precedente hace cuatro años, pero no prosperó. «Daría un nuevo impulso al crecimiento del deporte en la región y estamos bastante ilusionados», destaca Carlos Zamora.

Pensando en la incorporación de nuevos acólitos, Juanjo García asegura que no hay una franja de edad rígida en la que trazar una criba, tampoco una fisionomía, aunque es necesario estar en forma, porque es una disciplina dura y lesiva. «Es lo bonito, que todo el mundo puede tener su función, es muy inclusivo. Alguien con sobrepeso puede jugar en la línea, los delgados como receptores o cornerbacks y los fuertes como linebackers».