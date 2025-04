Javier, un niño entre pilotos

marco a. rodríguez Badajoz Jueves, 10 de febrero 2022, 20:38 | Actualizado 21:42h. Comenta Compartir

Desde hace un tiempo que su hábitat natural es competir ante jóvenes que son mayores que él. La Copa Kobe o los autonómicos de karting son las rampas de lanzamiento habituales de cualquier piloto que desee labrarse un futuro profesional o al menos quiera comprobar si tiene madera. Pero una cosa es pelear contra un chico o chica unos años mayor que tú y otra muy distinta ponerte frente a adultos siendo un niño. En esa tesitura se verá esta temporada Javier Conejero, de la Escudería Plasencia. Con 13 años –cumplirá 14 en septiembre– participará en el Regional de Autocross, un calendario que añadirá al Campeonato de Karting de Castilla y León y a la nacional Copa Kobe Iniciación, estas dos últimas como junior, toda una vorágine que le mantendrá muy ocupado y donde, por suerte, apenas hay fechas coincidentes.

«Será un poco más complicado de lo normal porque estoy acostumbrado a verme contra gente de mi edad o un poco más mayores en el karting, pero no tan mayores. Ellos tendrán más experiencia que yo pero aprenderé y disfrutaré», relata Javier, que suma tres años en el karting.

En realidad, es una participación oficiosa, pues no será hasta la asamblea de la Federación Extremeña de Automovilismo del próximo 20 de febrero cuando se apruebe que los menores de 16 años puedan competir en el Campeonato de Extremadura de Autocross, según informan fuentes de la mencionada federación. Otra cosa son los karts, donde se suele permitir el concurso de los pequeños. Según apunta Alberto Conejero, Javier es el único extremeño federado en esta disciplina. Además, la licencia para la Copa Kobe la tramitó a través de la federación madrileña, ya que el seguro era más completo. Es un asunto algo complejo el de la edad ya que cada comunidad dicta sus propias normas y los pilotos van pasando de unas a otras en función de su interés, el DNI y de tener el semáforo en verde.

Ampliar Javier, su padre Alberto y Miguel Grande, un gran apoyo.

Placentino de nacimiento, como su padre, fue precisamente su progenitor quien le introdujo en el mundo del motor, y, lo que en un primer momento fue un simple interés, se transformó en su gran pasión. Puso a su disposición un kart de cuatro tiempos que al principio tenía un poco olvidado. «Sí, pero después fuimos a probar al karting de Cáceres y me encantó y desde entonces empezamos a ir a más circuitos a rodar, pillamos un Puma y me gustaba mucho. Juego al fútbol y me gusta también, pero prefiero ahora los coches», recuerda el joven piloto.

Sea a la velocidad que sea, ese instinto debe correr también por sus venas. Alberto Conejero fue campeón de Extremadura en el denominado Grupo R1 en 2001, de la categoría A5 en 2015 y tercero en 'Montaña' en 2019. Probó fortuna en el Campeonato de España en el Vendimia de 2001 y fue para él un instante soñado. «Fue impresionante moverse en ese ámbito», rememora. Ahora su vástago sigue esos pasos y, hablando de sueños, asegura que el suyo es ser el nuevo Fernando Alonso porque le gustan mucho los circuitos a los que acude el asturiano y el Gran Circo, también el dinero que se gana, si bien su padre apostilla, con razón, que hay que gastarse mucho antes de poder recaudar. «Es muy difícil este mundo, y más en la zona nuestra porque es un deporte que no está muy cuidado; sin embargo, en otras comunidades hay más apoyo, como en Galicia, Madrid, etc. Él era el único niño federado en karting y por eso tuvimos que irnos a Castilla y León».

Javier apunta maneras pues se ha medido recientemente a la elite nacional en unas jornadas de entrenamiento en Ponferrada en los karts y no ha desentonado, finalizando a escasas décimas de los candidatos y logrando alguna vuelta rápida. «Lo tenemos bien enfocado y creo que tiene algo, algo que le han visto, pero es un niño y a veces se me descentra y no aprovecha la pista entera en algunas trazadas y pierde décimas», subraya Conejero senior. El chico estudia segundo de la ESO y las notas son buenas porque, como no lo sean, dice, «no hay coches». A su madre le preocupa mucho la seguridad, pero él intenta tranquilizarla. «Me dice que es peligroso cada día que voy a montar, pero yo le digo que cada vez tenemos más seguridad y protección».

Padre e hijo muestran un agradecimiento especial a otro piloto de karts, Miguel Grande, de Malpartida de Plasencia, quien más le ha apoyado. «Yo le intento corregir y decirle cosas, pero la verdad es que, hasta que no se lo dice Miguel, ni me hace caso. Al final solo quedaré para que le apriete bien las ruedas», comenta medio en broma el padre.

Ampliar Con el kart, toda una escuela de pilotos. Escudería Plasencia

De mecánica debe saber bastante, además de por su pasado en los rallies porque Alberto abrió 'Talleres Conejero' en Plasencia, dedicado a la reparación de camiones. Ahora intenta que su hijo se abra paso en el mundo de las cuatro ruedas, aunque sea el más joven de la parrilla de salida.

