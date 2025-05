'Extremadura Women Rallye Team', un proyecto muy femenino

marco a rodríguez Badajoz Jueves, 18 de noviembre 2021, 23:22 Comenta Compartir

Es madre, empresaria, deportista, engloba valores deportivos, pero, sobre todo, es muy buena al volante pese a no tratarse de una dedicación en exclusiva. Un todoterreno que es la base de un nuevo proyecto surgido en nuestra comunidad de apoyo a la presencia de la mujer en el deporte, en concreto el motor, pero no como una especie de obligación impuesta por la moda o la imagen sino porque hay materia prima detrás. Petra Carrasco, que acaba de proclamarse campeona de Extremadura de Rallies tras sus victorias en pruebas como Campanario, Culebrín o el Vendimia con la escudería de Guareña y su Toyota, será cabeza de cartel del nuevo 'Extremadura Women Rallye Team', un equipo íntegramente compuesto por féminas que participará en la próxima edición del Clio Trophy, la copa monomarca de Renault.

Una competición nacional que disputará seis rallies por toda la geografía española y que será puntuable como Rally de España en el Mundial. Un proyecto pionero que se encuentra ahora inmerso en la búsqueda de patrocinios y colaboraciones, entre ellas las institucionales, ya que políticamente puede resultar interesante, según comentan sus promotores.

«Es muy complicado llegar hasta aquí, pero yo creo que esto va a servir para que más mujeres se unan para correr en campeonatos» Petra Carrasco

«Petra reúne todos los valores: es madre, es empresaria, es deportista, y lo hace muy bien pese a que no se dedica a esto al cien por cien» Ángel Santos Asesor

¿Cómo surge la idea? El equipo Selection, que se dedica a alquilar coches de rally, se pone en contacto con el experimentado piloto Ángel Santos para que sea el asesor de esta iniciativa. Nacido en Madrid pero extremeño de adopción por su amplia trayectoria en estos lares, Santos fue piloto de la prestigiosa Ferrari Challenge European Series, el Campeonato de España de GT y el International GT Open. Ahora es piloto oficial del Grupo Renault, con cuyos responsables logró acordar la participación de Petra y su copiloto Mari Márquez, de Fuente de Cantos, en la competición nacional. A la marca francesa le gustó el plan ya que no cuenta con un equipo completamente femenino e incluso le ofreció tiempo en espacios de televisión patrocinados.

«No es un proyecto reivindicativo de la mujer sino un escaparate para que otras mujeres puedan dar el paso. Petra reúne todos los valores: es madre, es empresaria, es deportista, y lo hace muy bien pese a que no se dedica a esto al cien por cien, puede ser un espejo para otras mujeres. Se crea ese empoderamiento de la mujer, pero no en el sentido de que como es una chica hay que patrocinarla porque ahora está de moda sino porque reúne esos valores y lo vale», apunta Santos.

De padre a hija

A la zafrense Petra Carrasco lo del olor a combustible y las cuatro ruedas le viene desde muy pequeña. Su padre fue campeón de Extremadura de Autocross y competidor en otras disciplinas, así que ella creció entre garajes, neumáticos y estruendo. Siempre como aficionada, porque en realidad se le podría catalogar como novata pues no comenzó a participar en rallies hasta hace un año, en Feria. «Siempre lo he vivido desde niña, preparando coches desde pequeñita en el taller con mi padre. Él me pasó la afición a y también a mi primo Juan Carrasco, que es piloto».

A sus 44 años, le encantaría vivir de su pasión por el motor, acrecentada por la relación con su novio y principal valedor, que pertenece al equipo Selection, pero es consciente de que pocos lo consiguen, así que hace mucho que se hizo autónoma y montó su propio negocio, una carnicería en Zafra. «Me encanta el proyecto. Además, la tierra me gusta mucho para competir y ya estoy deseando comenzar con el Clio Rally 5».

Sobre su copiloto, Mari Márquez, Carrasco subraya que, aunque apenas se conozcan, se llevarán bien cuando estén en la cabina porque es imposible estar al cien por cien si no hay buena relación. «En este mundillo en Extremadura nos conocemos todos, pero lo cierto es que no habíamos coincidido. Empezaremos de cero pero nos compaginaremos bien».

Ampliar Petra, con su Toyota en el Campeonato de Extremadura.

Petra valora muy positivamente que cada vez sean más las mujeres que compiten. «Si con esto conseguimos que se unan más chicas a este mundo de pilotos, porque copilotos sí había más, habrá sido muy positivo. Es muy complicado llegar hasta aquí, pero yo creo que esto va a servir para que más mujeres se unan para correr en campeonatos».

Su asesor coincide. «A la mujer le gustaba el motor, pero siempre se ha mantenido en un segundo plano. En cambio, ahora han dicho: 'nosotras queremos ser también protagonistas. Me parece genial y muy apetecible para que una marca se impregne de estos valores. Mi función es aportar mi experiencia para que la cosa vaya por el buen camino, sobre todo que no les tomen el pelo, porque es un mundillo donde te llega cualquiera y te engaña, te venden palacios. Yo he pasado por ahí», continúa Ángel Santos, quien avisa de un cambio de tendencia en las inversiones de su industria hacia los ecorallies y lo eléctrico, en detrimento de la combustión. Un nuevo horizonte donde la mujer también tendrá su cuota de protagonismo.

