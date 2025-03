Esther Gutiérrez, la coriana que suma y sigue en powerlifting

María Fernández Cáceres Domingo, 16 de enero 2022, 08:04 | Actualizado 20:09h. Comenta Compartir

Esther Gutiérrez (Coria, 4 de junio de 1996) suma y sigue en un deporte, el powerlifting, que está dando a conocer en la región con sus éxitos nacionales, que no son pocos. En cinco años sabe lo que es conseguir campeonatos de España Júnior, Copas de España y varios récords en su categoría, de menos de 57 kilogramos. Ha acudido a dos Europeos y en el último quedó sexta. Este deporte, explica para diferenciarlo de la halterofilia, es fuerza pura y dura: hay tres ejercicios en los que se deben levantar el mayor peso posible y sus últimas marcas son 140 kilos en sentadilla, 72,5 en press banca y 155 en peso muerto, lo que suma un total de 367,5 kilos, lo que le ha valido en el último campeonato nacional dos oros, entre ellos al 'total levantado' y dos platas en su categoría.

«Desde el primer día me enganchó. Probé kárate, atletismo, voleibol, pero estaba una o dos semanas y no cuajaba. Siempre he pensado que era una negada para el deporte, hasta que un amigo me recomendó el powerlifting», señala. Empezó en el gimnasio Acrópolis de Coria, mientras terminaba sus estudios de Grado Superior de Administración y Finanzas en el IES Alagón. «Cuando me lo enseñaron era la primera vez que lo escuchaba. Hay que hacer una sentadilla, un press de banca y un peso muerto. Es un deporte muy ameno de practicar porque es coger mucho peso en pocas repeticiones. En el momento que lo haces es muy intenso». Empezó poco a poco y con un palo de madera, recuerda entre risas. «Es importante no ser un burro y asumir que el cuerpo necesita una progresión».

Aunque la halterofilia y el powerlifting son dos deportes de fuerza, son muy diferentes, remarca la coriana. «Halterofilia son dos movimientos, arrancada y cargada, y el power son tres. En la halterofilia se necesita más técnica y potencia; el power es fuerza pura y dura y se levantan más kilos. La halterofilia y el power son como el tenis y el pádel: no tienen nada que ver, pero ambos se juegan con raqueta y pelota», finaliza riendo.

De la ciudad cacereña se trasladó a Mérida, donde compaginó sus entrenamientos con el trabajo en una tienda deportiva. Después fue a Guareña, a una empresa de limpieza. En ese momento, en octubre de 2017 acudió a su primera competición, y casi hizo pleno. «Primera de mi categoría, con récord nacional en sentadilla, peso muerto y total levantado. Además, tercera en la general, que agrupa todos los pesos. Llegar y besar el santo», recuerda. Aquel campeonato de España Júnior celebrado en Cádiz sería el primero de sus éxitos.

En enero de 2018 vuelve a Coria tras la llamada de Cambio Energético, una empresa en la que empezó como auxiliar administrativo, continuó como asesora comercial y de la que ahora es responsable comercial. Aquel año compitió en la Copa de España, que se celebró en Palos de la Frontera y en la que obtuvo el segundo puesto en su peso; el Nacional absoluto, que se desarrolló en Alhaurín de la Torre y en el que firmó una tercera posición, además de tres récord de España júnior) y su primer Europeo, en Kaunas. «Se desarrolló en Lituania, fue una experiencia fantástica aunque como no hay federación y es un deporte minoritario, el deportista debe costearlo todo. Eso sí, esta vez no fue llegar y besar el santo: quedé penúltima», explica.

En 2019, vuelve a maravillar en el municipio onubense de Bollullos Par del Condado, que acoge el Campeonato de España Júnior. Gutiérrez obtiene medalla de oro en su peso y plata en la absoluta, además de firmar tres nuevos récords. El 2 de diciembre, la coriana está de nuevo en Lituania, en su segundo Europeo. Firma el sexto mejor puesto de su categoría.

«Luego llegó el covid y lo trastocó todo», recuerda. Aquel fin de semana en el que se declaró el primer estado de alarma, Esther había venido a Cáceres a ver a su novio, con quien pasó el confinamiento. «Hasta julio estuve sin entrenar. Levantaba algo de peso, como garrafas de agua, pero vamos, nunca me ví con menos ganas», añade. A raíz de la crisis sanitaria, se compra material de competición y monta en la cochera de su casa de Coria un local para entrenar. «Era una época de mucha incertidumbre y tenía que entrenar con buen material porque se nota», añade.

Compite por primera vez fuera de su categoría, la -57. «Llegué a pesar 64 kilos y no me vi con fuerzas para bajar y competir en mi peso, así que no me fue tan bien», cuenta. No obstante, quedó cuarta en la general y consiguió medalla de plata en sentadilla. La coriana se replantea entonces bajar a su peso real y llega a última Copa de España, el pasado 14 de noviembre, con los kilos casi justos. «A 60 gramos del tope», especifica. Y aquí firma su récord. Esther se alzó con el oro en 'total levantado', oro a la mejor 'sentadilla', plata a la mejor marca en 'press banca' y plata al mejor 'peso muerto' en su categoría.

Su próximo objetivo es el absoluto de 2022 y en función de este campeonato, acudirá al Europeo, que tendrá lugar a finales de año. «En 2021, dada la cercanía de la Copa con el Europeo, decidí no acudir. Este año han salido así las cosas, espero ir el próximo».

Porque a todo esto, Esther compagina su afición y pasión con su trabajo como asesora comercial. «Trabajo de 9 a 18 horas. Cuatro días a la semana empiezo a entrenar en mi cochera de seis y media hasta las diez aproximadamente. El viernes vengo a Cáceres y el sábado doy la quinta sesión aquí, en le gimnasio Altafit», explica. «A día de hoy, no se puede vivir de este deporte en España», añade.

Cuando ella empezó, en 2017, reconoce que la presencia femenina en el powerlifting estaba poco extendida. «La gran mayoría tienen la falsa creencia de que si levantan pesas se van a poner grandes, fuertes, y a raíz de que las que empezamos se ve que seguimos siendo femeninas se van animando. En mi cabeza no cabe, a mí me encanta verme fuerte. Cada vez hay más, pero en los deportes de fuerza en general somos menos», dice. Respecto a los hombres, solo recuerda comentarios desafortunados al comienzo de su aventura. «Me preguntaban si me ayudaban, me decían que me haría daño, que era demasiado peso para mí... y yo solo veía que me estropeaban las series», cuenta, riéndose, «pero cuando regresé de la primera competición, no volví a escuchar ningún comentario de ese tipo», añade.

Allá por donde va, lleva el powerlifting por bandera. «Es mi pasión, a mí me hace feliz y me gusta darlo a conocer». Otro de sus objetivos para el próximo año es crear un club deportivo en Extremadura. «Somos pocos y es complicado, pero estamos en ello», remata.

