Andrea Alejo, una árbitra en la élite

Andrea Alejo (Plasencia, 2000) comenzó en el mundo del baloncesto por casualidad. Tenía 12 años, era su último curso en el colegio El Pilar y sus amigas se apuntaron, así que ella hizo lo propio. Una década después, sigue ligada al deporte de la canasta y es una de los diez árbitros de la región que participa en competiciones nacionales de baloncesto, en su caso, en LEB Oro y Liga Femenina, la segunda y primera categoría masculina y femenina.

Su historia como jugadora de baloncesto comenzó en el club Miralvalle, con el que llegó a disputar un Campeonato de España. Un día, se apuntó como oficial de mesa junto a sus amigas. «Hicimos una prueba y me resultó muy complicado. Además, me llamaba la pista», cuenta. Un amigo le propuso algo a medio camino: convertirse en árbitra. Practicaba deporte, disfrutaba del baloncesto y tenía una compensación económica. La primera vez fue de prueba a un encuentro de cadete masculino en Hervás. «Me gustó tanto que decidí compaginar las dos facetas hasta terminar el instituto», narra.

El gran cambio llegó en 2018, cuando comienza a conciliar su afición por el arbitraje, «un hobbie profesional» como lo define ella, con sus estudios universitarios. La placentina cursa el Grado de Derecho en la Universidad de Sevilla y ya está a punto de terminar. En un comienzo, pensó en hacer la doble titulación de Derecho y Administración y Finanzas. «La semana de antes de irme me dijeron que me iban a vincular a Liga EBA», señala. Su decisión pasó por elegir la abogacía y el arbitraje: «Me apasiona el Derecho y me apasiona el baloncesto. Creo que hay que dedicarle tiempo a las cosas para que salgan bien, por lo que opté por quedarme con lo que me gusta y ponerme a ello». Desde entonces, alterna el estudio de leyes con los viajes y el baloncesto.

Alejo ha estado dos temporadas pitando encuentros de Liga EBA, una de ellas también con partidos de la Liga Femenina 2, y una campaña a clubes de LEB Plata. El pasado mes de diciembre ascendió al actual Grupo 1, que incluye las competiciones de LEB Oro y Liga Femenina. «Este año ya se ha complicado porque no es ir en coche a Málaga, es tener que coger un avión para llegar a Barcelona. Te pierdes muchas cosas, pero yo lo hago con gusto», cuenta.

«Mi experiencia es que si vales, da igual que seas hombre o mujer», cuenta la placentina

Esperanza Mendoza, la árbitra extremeña de la ACB, es su referencia. «Ojalá, es como cuando eres niña y sueñas... Yo solo trabajo en hacerlo lo mejor posible, por si algún día llega la oportunidad que esté preparada». De momento, sus planes pasan por mudarse definitivamente a Sevilla (donde ahora vive con su hermano) y trabajar en una gestoría. Y mientras, seguir con el arbitraje. «No podemos vivir de esto como tal, no es suficiente si no llegas a la élite», comenta.

Siempre se ha sentido a gusto en la pista. «El poso que queda es que hay más compañeros, pero lo cierto es que a día de hoy esto ha cambiado. Mi experiencia es que si vales, da igual que seas hombre o mujer», cuenta.

A su memoria vienen dos momentos como los más especiales desde que arbitra: una fase de grupos de minibasket, donde por primera vez se sintió «parte de algo», y su primera fase de ascenso a Liga Femenina 2, cuando arbitró a su mejor amiga Mamen Blanco. «Son las experiencias lo que quedan y no quiero renunciar a ellas», cuenta la joven placentina, que también colabora con la Federación Extremeña de Baloncesto como responsable de los árbitros de Primera Nacional. Y es que a Esther le quedan aún muchos partidos por pitar. «Creo que no sabría vivir sin ello», asegura.

