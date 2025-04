Eduardo, el campeón que quiere salvar vidas

marco a. rodríguez Badajoz Sábado, 30 de octubre 2021, 23:11 Comenta Compartir

Echarte al mar para ganar medallas tiene que agrandar tanto el palmarés deportivo como el ego. Hacerlo para salvar vidas lo que ensancha es el alma. Algo así debe pensar Eduardo Blasco, nadador profesional natural de San Sebastián que ha entrenado en Extremadura y que se quiere embarcar en una aventura cuya finalidad es evitar ahogamientos de aquellos que se lanzan al océano en busca de una nueva vida sin ser conscientes de que lo que encuentran en ese viaje es la muerte. Blasco, campeón de Europa de Salvamento antes de la pandemia, entiende que es la persona más adecuada para ese duro trabajo, muchas veces arriesgado, pues puede llegar –y más rápido– hasta donde otros no alcanzan. «Yo me quiero embarcar, yo puedo salvar vidas que otros no pueden. Llegar a víctimas que otros darían por perdidas, tengo más fuerza y resistencia que los demás y soy más rápido. Si es que me ha generado hasta ansiedad no haber hecho nada hasta ahora».

Porque Eduardo atesora un currículo envidiable en una especialidad acuática que le sienta como anillo al dedo a su próximo plan vital. Tras entrenar en numerosos lugares, entre ellos los extremeños Olivenza y Talarrubias, el deportista donostiarra (San Sebastián, 12 de agosto de 1994) se proclamó campeón de Europa de Salvamento en Italia en el año 2019, ostenta más de 25 récords nacionales, también en relevos, y bronces mundiales.

«Creo que tuve una revelación. Planificando el futuro, está por ahí una oposición a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, las unidades marítimas de salvamento, porque me encanta y podría alargar mi vida deportiva. Me gustaría ser el Ryan Giggs –el famoso y longevo extremo del United– del agua y retirarme muy mayor. Empecé a informarme sobre los inmigrantes y las pateras y las imágenes son tremendas, con niños a la deriva, las mafias... y pensé: '¿qué hago yo nadando por conseguir medallas y no para salvar vidas?'».

Así que se puso en contacto con diversas ONG, como Open Arms o sus paisanos de Aitamari para buscar fechas que no le obstaculicen sus sesiones de entrenos y ver cómo puede ayudar. Sus entrenadores le han avisado de que se lo tome con calma y que piense primero en su preparación. Además, existen otros inconvenientes, como la peligrosidad o la burocracia internacional. «Como se me ocurra hablar en mi familia de Libia o lugares así me van a pegar de hos... Pero es el trabajo más bonito al que se puede dedicar alguien porque me hará feliz. Quiero ganar medallas, pero ya tengo medallas en mundiales, como la de Polonia en 2017, pero si me das a elegir entre ganar una octava medalla con la selección o ayudar, elijo ayudar. Es de las cosas que merecen la pena», apunta.

En su horizonte más inminente está prepararse en Tenerife con vistas al Campeonato de España, que será en diciembre. Allí espera clasificarse para el próximo Campeonato del Mundo, en verano de 2022, y su intención es retomar los entrenamientos en Extremadura que tan buen resultado le dieron en el pasado. Su mayor temor es efectuar una preparación más a largo plazo de cara a la cita mundialista desatendiendo la previa clasificación vía prueba nacional. Además, cambió su planificación y subió nueve kilogramos, lo que le convierte en un nadador fuerte, pero muy pesado. «Mi intención es regresar a Extremadura, pero tengo que clasificarme antes, espero no meter la pata», confiesa Eduardo, quien ya ha superado el oscuro periplo de un confinamiento que le castigó el cuerpo pero también la mente, al ver que sus colegas internacionales ya podían entrenar y él claudicaba casi inmóvil.

Se podría aseverar que estamos ante un trashumante de la natación. Como un director de cine a la caza de sus localizaciones, busca por cada rincón de España piscinas donde poder entrenar duro, pero no es fácil pese a tratarse de un deportista de alto rendimiento. «Es terrible eso. De verdad. Económicamente me va bien porque las medallas las paga muy bien el Consejo Superior de Deportes y tengo un club que me financia, pero a nivel deportivo es un caos. No entiendo cómo hay tanto nivel deportivo en España tal y como están las cosas».

Un Eduardo Blasco muy crítico con la política deportiva que impera en nuestro país. «No hay cultura deportiva porque cuando se acaba el campeonato y el español gana, se apaga la tele y todo se olvida. Te dan la palmadita en la espalda y adiós. Muchas veces se toman medidas muy extrañas, se cierran piscinas, pistas, etc., y encuentras pocas alternativas. Denuncio eso y que aquí no hay deporte universitario y los chavales acaban su trayectoria allí. Nadie ayuda, ni el CSD, ni el COI, ni las autonomías, y no somos ni 1.000 deportistas de alto rendimiento. Es un milagro que saquemos medallas y éxitos deportivos», lamenta un Eduardo que sabe que hay cosas insalvables.

