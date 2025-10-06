Campillo termina en el top 21 en Escocia

Lunes, 6 de octubre 2025, 11:27 Compartir

Suspendida la jornada del sábado por la fuerte climatología sobre St. Andrews, todo se resolvería el domingo con Jorge Campillo al acecho entre los mejores después de las dos rondas disputadas en el Alfred Dunhill Links Championship. El cacereño volvió a demostrar sus buenas sensaciones durante el torneo escocés y firmó una última tarjeta de 70 golpes, dos bajo el par para acabar en el puesto 21 con 207 impactos totales a nueve del líder, el local Robert Macintyre.