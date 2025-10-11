Campillo no pasa el corte en el Open de España

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Jorge Campillo estropeó este viernes su tarjeta en la parte final de su recorrido y no estará en el tramo decisivo del Open de España al no pasar el corte. El golfista cacereño salió al Club de Campo Villa de Madrid con la necesidad de afianzar su juego tras una jornada tibia el jueves. Un bogey en el inicio de su recorrido no fue el mejor augurio, pero el extremeño fue capaz de reponerse con dos birdies casi inmediatos y otros dos más en la segunda parte de su ronda. Sin embargo, a partir de ahí se le torcieron las cosas y en los últimos tres hoyos sumó sendos bogeys que le dejaron en el par del campo (+1 en la general).