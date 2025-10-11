HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Jorge Campillo durante su participación en el Open de España. EFE
GOLF

Campillo no pasa el corte en el Open de España

Sábado, 11 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Jorge Campillo estropeó este viernes su tarjeta en la parte final de su recorrido y no estará en el tramo decisivo del Open de España al no pasar el corte. El golfista cacereño salió al Club de Campo Villa de Madrid con la necesidad de afianzar su juego tras una jornada tibia el jueves. Un bogey en el inicio de su recorrido no fue el mejor augurio, pero el extremeño fue capaz de reponerse con dos birdies casi inmediatos y otros dos más en la segunda parte de su ronda. Sin embargo, a partir de ahí se le torcieron las cosas y en los últimos tres hoyos sumó sendos bogeys que le dejaron en el par del campo (+1 en la general).

Publicidad

Top 50
  1. 1 El bailarín Nacho Duato ironiza sobre Badajoz para defender al hermano de Pedro Sánchez
  2. 2 La Lotería Nacional deja parte del primer y segundo premio en Extremadura
  3. 3 Herido tras la salida de vía y posterior vuelco de un camión articulado en la N-432
  4. 4 Detienen a un padre por violar a su hija de 8 años junto con otros dos hombres en Madrid
  5. 5 Fernando Palazuelo, promotor del Hilton de Cáceres, se casa este sábado en su hotel con la actriz peruana Micaela Belmont
  6. 6 Puente del Pilar: cinco razones para quedarte en Extremadura
  7. 7 Investigan por 29 incendios forestales a un camionero de transporte de ganado que circuló con la rampa desplegada
  8. 8

    Logrosán pone orden con un bando a la masiva llegada de caballistas que peregrinan a Guadalupe
  9. 9 Despedida serena de un arquitecto discreto
  10. 10 Es oficial: el mejor pastel de nata está a solo dos horas de Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Campillo no pasa el corte en el Open de España

Campillo no pasa el corte en el Open de España