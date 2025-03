El 'boom' del capital extranjero en el fútbol español

Rubén Rozas Madrid Viernes, 15 de julio 2022, 00:12 Comenta Compartir

Atrás quedaron los tiempos de bonanza económica. Bien lo saben miles de familias a las que la inflación está azotando con virulencia. Pero no solo los hogares se están viendo afectados. El fútbol español no ha podido esquivar la recesión. La pérdida de poder adquisitivo ha permitido la irrupción de grandes inversores extranjeros en un balompié en el que cada vez prima más el negocio, con el consiguiente riesgo de ir perdiendo parte de su identidad. La historia que en enero de 2003 comenzó a escribir Dimitri Piterman, un empresario estadounidense de origen ucraniano que entró en la propiedad del Racing, tiene un nuevo capítulo con el desembarco del mexicano Grupo Orlegi en el Sporting.

Casi veinte años han transcurrido desde que Piterman se hiciera con los mandos del club cántabro, después de hacer sus pinitos en Palamós. Fue el pionero en estas lides. El hombre que, al margen de sus excentricidades, inauguró el camino. Y es que, aunque para la posteridad queden imágenes hoy en día impensables, ofició como precursor de este movimiento.

De ingrato recuerdo todavía a orillas del mar Cantábrico, aún sobrevuelan sus historietas en la memoria del fútbol español. Capaz de acreditarse como fotógrafo, peto puesto, o de buscar cualquier otra artimaña con tal de colocarse a escasos metros de la banqueta entre un sinfín de estridencias. A Piterman no le bastaba con ser el propietario, primero en el Racing y más tarde en el Alavés. Tenía que ser la novia en la boda, el niño en el bautizo y el muerto en el entierro.

Envuelto en mil y una polémicas, su sombra sigue merodeando por el fútbol español. Incluso, dos décadas después su nombre sigue estando de rigurosa actualidad. Acusado recientemente por el Alavés de delito continuado de «apropiación indebida, falsedad contable y delito societario», su figura, aún hoy en día, sigue dando de qué hablar.

Nuevos tiempos

Pero ahora todo ha cambiado. Lo que antes parecía un caso aislado ya es todo un 'boom' en España. Estados Unidos, México, Brasil, Catar, Arabia Saudí o China son tan solo algunos de los países foráneos con representación en las altas esferas del fútbol español. Ya no es nada extraño, son los nuevos tiempos. Una larga lista a la que, en el presente año, Zaragoza, Leganés y el ya mencionado Sporting, con Alejandro Irarragorri a la cabeza, han sido los últimos en unirse.

Cerca de cuatro lustros en los que la entrada de capital extranjero, en un mundo hiperglobalizado, ya está a la orden del día. Hasta ocho equipos de Primera y media docena de Segunda, aunque uno, caso del Málaga, se encuentre intervenido judicialmente, son propiedad de un mandatario natural de otro país en una corriente claramente al alza. O, lo que es lo mismo, hasta un tercio de los clubes adscritos al organismo que preside Javier Tebas, tan crítico con Manchester City y PSG, a los que ha acusado, en más de una ocasión, de «hacer trampas».

En los últimos años, el fútbol español ha asistido al aterrizaje de jeques, magnates, grandes empresarios, grupos inversores, etc., procedentes de más allá de sus fronteras. Los Peter Lim, Ronaldo Nazário, Christian Bragarnik, Chen Yansheng o Turki Al-Sheikh son solo algunos de los protagonistas de esta nueva era. La senda que hace no tanto estrenó Piterman y que ahora estos, entre otros, prosiguen. Una muestra ferviente del cambio de panorama.

Si veinte años atrás Piterman acaparó gran parte de los focos, ahora es la figura de Peter Lim, posiblemente, la más mediatizada. Aquel que fue aclamado a su llegada al Valencia, acuciado ya entonces por las deudas, y que, ocho años después, tiene su prestigio en entredicho en la ciudad del Turia, donde cada vez suena con más fuerza el «Lim go home», ya todo un clásico a los pies de Mestalla.

Tiempos en los que el fútbol español también ha asistido a la llegada de su primer jeque. Doce años han transcurrido desde que Al-Thani, hoy apartado de la gestión del Málaga mientras es investigado por la justicia española, tomara el testigo de Fernando Sanz. De llevar al conjunto boquerón a hacer historia en la Champions -los aficionados blanquiazules difícilmente olvidarán aquel polémico duelo de cuartos en el Signal Iduna Park ante el Borussia Dortmund-, a vivir uno de sus momentos más críticos.

No todo es negativo

Aunque no todo son malas noticias. Los tres clubes recién ascendidos a LaLiga Santander parten con un punto en común: todos tienen un propietario foráneo. El Almería de Turki, el Valladolid de Ronaldo y el Girona del Grupo City han vuelto a la máxima categoría, en la que se están consolidando equipos como el Mallorca, el Espanyol o el Elche, también dependientes de una inversión de más allá de las fronteras españolas.

Pero, en un fútbol que cada vez tiene más de negocio, esa senda no iba a girar tan solo alrededor de proyectos personales. No son pocos los grupos empresariales que apuestan por la industria del balompié, con el City Football Group, propietario del Manchester City, entre otros, como su mayor referente. Con la tutela de más de una decena de clubes, siendo el Palermo italiano su última adquisición, España no escapa de sus redes con el Girona, que vuelve este próximo curso a LaLiga Santander, en sus manos desde 2017.

Lejanos quedan aquellos tiempos en los que los clubes dependían de sus socios, matriz que tan solo conservan Barcelona, Athletic, Real Madrid y Osasuna en Primera. Tan solo estas cuatro entidades lograron esquivar la Ley del Deporte de 1990, que por aquel entonces forzó a decenas a convertirse en Sociedad Anónima Deportiva. Nuevos tiempos para un nuevo fútbol.

Temas

Liga de Fútbol Profesional