¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
FÚTBOL SALA

El GL Bolaños y el Jerez, a por la victoria fuera de casa

Miguel Camacho

NAVALMORAL.

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

Los dos equipos extremeños quieren seguir progresando en la octava jornada del grupo 4 de Segunda B. Ambos afrontarán hoy sus respectivos duelos lejos de casa, el Jerez Futsal lo hará en la pista del Villalba (18.00) y el Grupo López Bolaños en la del Cobisa (18.30), los dos con la ilusión de enlazar una nueva victoria con la conseguida el pasado sábado.

El Jerez, incrustado en la penúltima posición, pero a 2 puntos de salir de la zona descenso, quiere acercarse más a la tranquilidad aprovechando la buena inercia. Enfrente tendrá a un rival que está situado 5 puntos por delante y que en su feudo no conoce la derrota, con 2 triunfos y un empate. Los jerezanos se aferran a la buena imagen que han dado en sus anteriores desplazamientos, aunque sólo fueron capaces de arrancar un empate como lo más positivo. Este será el primero de los dos partidos que jugarán consecutivos fuera de casa.

Por su parte, el GL Bolaños se mide al sorprendente colista Cobisa. Los toledanos son los únicos que aún no conocen la victoria después de 7 jornadas. Atraviesan una mala racha de 5 derrotas seguidas; en su casa sólo han puntuado con el Jerez (3-3), habiendo perdido los otros dos compromisos que disputaron. Los fontaneses tienen como propósito hacerse fuertes en el segundo puesto continuando con los buenos resultados. Como visitantes llevan 2 victorias y una sola derrota, la que cosecharon en casa del líder Albacete.

