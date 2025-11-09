El GL Bolaños y el Jerez aprueban con nota con dos victorias

Miguel Camacho NAVALMORAL DE LA MATA. Domingo, 9 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Gran novena jornada para los dos representantes extremeños en el grupo 4 de Segunda B ante rivales madrileños. El Grupo López Bolaños ganó con claridad al Rivas (7-2) y el Jerez Futsal superó a El Álamo (1-2). Provisionalmente, los de Fuente del Maestre se colocan como líderes, mientras que los templarios asoman la cabeza en la zona de descenso, viendo la permanencia a 3 puntos, a falta que se complete la jornada.

El GL Bolaños jugó con intensidad el partido y lo encarriló pronto, ganando 4-1 al descanso. En la reanudación amplió y sentenció a un Rivas sorprendido. Los goleadores fueron Apa (2), Richi (2), Álex, Manuel y Aarón.

El Jerez sumó su primer triunfo fuera de casa para tomar aire. Sigue penúltimo, pero gracias a este buen encuentro y resultado recupera sensaciones. Desde los primeros minutos fue ganando, marcando por mediación de Piku y Chicho.