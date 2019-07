Willy Hernangómez, invitado de excepción en el Campus Calderón Willy Hernangómez ha participado en el Campus Calderón / CASIMIRO MORENO El jugador de la NBA participó esta mañana en un entrenamiento con los finalistas de los Jedes en La Granadilla de Badajoz M. Gª GARRIDO Viernes, 12 julio 2019, 15:02

El Campus Calderón afronta la fase final de este año y como broche de oro hubo una visita de excepción. Esta mañana, el pivot internacional con la selección española Willy Hernangómez estuvo presente en una de las actividades que organiza la fundación del jugador de Villanueva de la Serena en colaboración con NBA Care. Dicha iniciativa, que tuvo lugar en el pabellón de La Granadilla de Badajoz, estaba enfocada a la inclusión, ya que participaron en un entrenamiento los equipos finalistas de baloncesto de los Juegos Extremeños de Deporte Especial (Jedes).

Tanto Calderón como Hernanhómez, que se concentrará en agosto con España para disputar el Mundial de China, participaron activamente en el juego, dieron consejos y respondieron a las preguntas de los asistentes relacionadas con la actualidad del basket. A la conclusión del acto, el jugador de los Charlotte Hornets reconoció que para él es «algo muy especial poder venir a Badajoz para compartir este momento con José y todos los niños. Se puede aprender mucho de ellos y sobre todo ver las caras de ilusión, el esfuerzo y la alegría que les da pasar un rato con ellos. Me emociona y me lo he pasado muy bien».