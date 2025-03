Votados los asambleístas de la FExB, con clara ventaja para Fariñas

El proceso electoral en la Federación Extremeña de Baloncesto sigue su curso y durante estos días se ha conformado la asamblea que elegirá al ... presidente el próximo 28 de junio. Son 40 los elegidos entre los distintos estamentos de la comunidad (jugadores, clubes y árbitros) y las votaciones han resultado muy favorables para el presidente saliente, Martín Fariñas, que aspira a la reelección. Son 34 los asambleístas a su favor por 6 los contrarios.

Hasta la fecha, y salvo que se presentara alguna candidatura no prevista, el rival de Fariñas iba a ser Mario Madejón, cacereño con amplia trayectoria en la propia FExB y único que se había postulado para encabezar un cambio en el ente federativo para los próximos cuatro años. Madejón no ha obtenido la condición de asambleísta, se queda fuera de los 40 miembros votados, un requisito imprescindible para poder aspirar a la presidencia ya que esos 40 eligen a uno de ellos como presidente el 28 de junio. Ahora mismo no podría ser candidato, pero todavía tendría una opción, que uno de los clubes con representación asamblearia que son de su cuerda cambie a la persona seleccionada y le ceda ese puesto. Pese a todo, y salvo sorpresa, Martín Fariñas se encamina a ser reelegido por amplia mayoría.

Una composición de la asamblea que no está cerrada ya que ahora se abre el plazo de alegaciones antes de que quede aprobada oficialmente y se reúna poniendo fin al proceso.