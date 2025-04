Vítaly-La Mar, el renacido BCB

Marco A. Rodríguez Badajoz Viernes, 15 de septiembre 2023, 07:17 | Actualizado 14:27h. Comenta Compartir

Hubo un tiempo en que la ciudad de Badajoz era la referencia extremeña del mundo de la canasta, cuando los míticos Círculo y PADEBA coqueteaban con la máxima categoría nacional, mucho antes de que existiera la ACB a la que sí llegaría la vecina Cáceres. Unas cuatro décadas después, el heredero de aquellos vestigios del baloncesto pacense, ahora Vítaly-La Mar BCB, ha edificado un nuevo proyecto para rememorar, aunque sea desde la distancia, aquellos maravillosos años. En las últimas temporadas, desde el subsuelo de la Primera Nacional, lograba un ascenso sobre el parqué que después no se materializaba, obligado a renunciar a la plaza por cuestiones económicas, centrándose el club en la formación de la cantera, sin más pretensiones. Apoyado por un par de empresas valientes y una fundación, en este 2023 regresa a una competición más vistosa como la EBA como punto de partida de lo que depare el futuro.

Esas empresas son Vítaly (antiguo Grupo Preving, que ya suma ocho años de colaboración) y el cocedero La Mar. Y la fundación es la Fundación CB, ya que hablamos de un proyecto con aristas sociales para llevar el baloncesto a barrios desfavorecidos y otras actividades. Si a estas patas del banco se añade lo que se pueda conseguir de la Junta de Extremadura, Diputación y Ayuntamiento, estamos ante los primeros renglones de una historia todavía por contar y que recuerda a la ya contada.

Antonio Correa, su presidente actual y exmandatario durante el triunfador pasado; y Juan Cuevas, vicepresidente y exjugador del Círculo, valoran que todo partió del trabajo y el esfuerzo desinteresado del grupo de jóvenes que permiten el funcionamiento diario del BCB. Ambos comentan el deseo de aprovechar ese generoso empeño para dar un salto y ser más ambiciosos. Luego se contactó con las mencionadas empresas y la idea les convenció.

Ampliar Entrenamiento del BCB en La Granadilla esta semana. C. Moreno

Correa y Cuevas, dos viejos rockeros que son historia viva del baloncesto pacense y que quieren que siga escribiendo páginas en caso de que la ciudad se implique. El puente entre el pasado y el presente. «Queremos recuperar el espíritu del antiguo Círculo, que aquello fue un 'boom' del baloncesto en la ciudad, que Badajoz se involucre, volcarnos en la campaña de socios y llegar por lo menos a 1.000 –de momento son 600–, vamos a conseguir un grupo de 'cheerleaders', sorteos, música, barra, tienda, etc. Que los sábados en los partidos se vuelvan a encontrar quienes vivieron la época dorada con la gente de ahora. Es una apuesta, y veremos cómo responde la ciudad», indica Juan Cuevas. «El BCB es un hijo o un nieto del Círculo Badajoz. Tiene esas raíces y no se deben perder. Habrá gente que no conozca este club del BCB, pero muchos sí se acuerdan de la época del Círculo», apostilla Correa.

Compromiso

Los patrocinadores Vítaly y La Mar se comprometieron a aportar alrededor del 50% del presupuesto y eso sirvió de impulso, según recuerdan. Ahora quieren que la afición se adhiera y para ello hay puntos para sacarse el carnet de simpatizante por 25 euros en El Corte Inglés, Granja El Cruce, El Faro y La Granadilla.

El capitán del nuevo plantel es Manuel Carpi, conocido como 'Ichi', un antiguo jugador que además se formó en sus categorías inferiores y que se muestra ilusionado con su regreso a casa tras dos temporadas en el CBA y en otros equipos. «Es muy temprano y llevamos solo una semana de entrenamientos, pero se ve un muy buen grupo, que trabaja fuerte, con muchas ganas y muy buen rollo entre nosotros. Le veo futuro». Con solo 26 años, el alapívot natural de Badajoz es el más veterano del equipo, lo que da una idea de la apuesta por la juventud. «Llevo desde los 17 años aquí y había ganas de que por fin haya un proyecto serio, que dé el paso de salir en EBA porque subían otros que no ganaban, siempre está ahí esa espinita. Veo que mucha gente de Badajoz se ha volcado con nosotros y me preguntan. Espero que venga mucha gente y el pabellón no esté vacío».

Ampliar El capitán Carpi en primer término. C. Moreno

Ausente el técnico Pablo Cuevas por motivos académicos, su segundo David Lozano, que también retorna a la entidad, incide en lo conveniente de la seriedad del proyecto. «Ilusiona mucho, hay mucha juventud y de eso se trata, de sembrar algo que un futuro nos permita disfrutar de cosas más grandes. Es la mejor forma de empezar, rodearse de chavales con ganas de aprender. Es verdad que es una pena que lo que se conseguía antes en la pista no pueda materializarse en lo deportivo. Es lo que hay porque el deporte está así, pero ahora estamos supercontentos y esperemos que aquí se esté sembrando algo que nos dé ese baloncesto que Badajoz se merece».

Dos senegaleses, un georgiano, un holandés, un gallego..., pero también mucha gente de la casa. El baloncesto ha cambiado mucho incluso en las capas humildes o de formación, como reconoce el preparador. «Aunque esto siga creciendo, tener cuatro o cinco jugadores de aquí me parece indispensable», sostiene Lozano, para quien el primer objetivo del cuadro extremeño es dar el máximo en cada partido.

«Siempre nos hemos negado a traer jugadores de treinta o más años que no transmitan nada, lo que queremos es una idea de futuro y traer a los mejores juveniles que encontremos en Extremadura u otros de fuera, becarlos y pensar a largo plazo. No tenemos ánimo de lucro», defiende Cuevas respecto a la composición de la plantilla, a la que solo le resta un pívot de gran calidad que ya tienen atado. «Esto no se trata de fichar jugadores, hacerles la ficha y que se busquen la vida aquí. Al ser casi todos juveniles hay que hacerse cargo de ellos, muchos son menores de edad. Los hemos metido en una residencia donde viven, les trasladamos al colegio, a los entrenos, etc., esto supone problemas logísticos. La contrapartida de esta parte mala es que en caso de continuar en el futuro ya tienes una base, no comienzas de cero», añade Correa.

La clave de todo será la continuidad, que las empresas que apoyan encuentren un retorno para seguir haciéndolo. Que el equipo rinda y atraiga al público. Que las instituciones (Junta, Diputación y Ayuntamiento) se comprometan. Que el pasado sea hoy.

