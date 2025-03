El Vítaly-La Mar BCB busca el set

Después de su exitosa salida a Aljaraque, el Vítaly-La Mar BCB regresa este sábado (19.00 horas) a La Granadilla, el pabellón más ruidoso ... de la liga EBA, a la caza de la que sería su sexta victoria consecutiva. Los pacenses quieren, de la mano de su animosa, numerosa y fiel hinchada, mantener su momento dulce y seguir apuntando hacia lo más alto ante un rival sevillano al que tiene justo por debajo en la tabla. No era el objetivo primigenio del actual proyecto, pero los últimos resultados en la parte alta de la tabla, unidos a los triunfos de los extremeños justo ante estos equipos de arriba lo han posibilitado y entran otros aspirantes en escena como el Blaublock, Aljaraque o el propio BCB.

Hace dos meses parecía que las dos escuadras cordobesas lo tendrían casi facturado pero ahora las opciones se han abierto. Tanto que los de Pablo Cuevas están a dos partidos. En el club no se vuelven locos con esta aspiración, siempre con la idea de cantera dominante, pero apuestan al menos por pelearlo al tiempo que solicitan apoyo al tejido empresarial para crecer en ambición.

Una dinámica completamente opuesta presenta su vecino del City of Badajoz Academy (CBA), con idéntica racha pero de derrotas. Los pacenses no se han repuesto todavía de la marcha de su jugador franquicia, Strikker, y siguen cayendo posiciones en la clasificación, undécimos. Este sábado no lo tendrán nada fácil en la pista del Peñarroya (18.30), que viene de caer ante el Betis y querrá resarcirse.

Difícil para Moraleja

El que peor lo tiene de los equipos extremeños esta jornada es el Hache Publicidad Moraleja, que también el sábado (20.00 horas) visita el pabellón Ramón Velázquez de El Puerto de Santa María (Cádiz), donde le aguarda el tercer clasificado Blaublock Gimnástica, que tiene un balance de 14 victorias por 5 derrotas. Los gaditanos, además, presentan la mejor racha del grupo D-B, con siete triunfos consecutivos, dos más que el BCB. Los moralejanos vienen de perder en su feudo ante el Dos Hermanas, el tercer encuentro seguido con derrota, que les ha dejado décimos.

El único que juega el domingo es el Lithium Iberia Sagrado Corazón, que recibe en el Multiusos (12.00 horas) al Aljaraque, quinto con 13 victorias y 6 derrotas y que llega a Cáceres tras perder en Huelva ante un BCB que se muestra imparable en la segunda vuelta. Precisamente ante los pacenses el Sagrado Corazón ofreció una muy buena imagen a la que deben aferrarse para sacar algo positivo de la cita.