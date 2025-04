El Vítaly La Mar BCB sentencia al Dos Hermanas en el último cuarto

Cara y cruz para los equipos pacenses en la jornada sabatina de Liga EBA. El Vitaly La Mar BCB se impuso por un engañoso 79- ... 59 al Dos Hermanas en un partido muy igualado que se resolvió con el tremendo arreón pacense en el último cuarto.

El City of Badajoz Academy, por su parte, se dejó sus opciones ante el Aljaraque (88-84) en el parcial definitivo después de una espectacular reacción con una renta de doce puntos en el tercero con la que llegó a darle la vuelta al marcador (66-69). Strikker volvió a ser el mejor de su equipo con 15 puntos, 10 rebotes y 22 de valoración.

Se repitió la tónica de hace dos semanas en La Granadilla que volvió a lucir un ambiente espectacular reuniendo a unos 1.800 espectadores. El Vítaly La Mar BCB logró el triunfo, aunque para ello tuvo que sudar de lo lindo ante un Dos Hermanas que vendió cara su derrota y mantuvo la tensión durante los tres primeros cuartos. En el último de ellos, el cuadro local sacó todo su arsenal para que la victoria se quedara en casa.

El partido ya mostró desde el principio el parejo nivel que tenían ambos equipos en un partido en el que ninguno de los dos contendientes logró cobrar ventaja. Paulo y Sainsbury fueron los más destacados en el bando local en este periodo que acabó con un ajustado 18-16.

La misma tónica prosiguió tras la arenga grupal, ya que cuando parecía que el equipo de Pablo Cuevas iba a lograr despegarse, un triple en el último segundo acercó a Dos Hermanas, llegando al descanso con un apretado 34-33. Al tándem habitual de anotadores se sumó Isma Vázquez, muy certero en cada tentativa a canasta.

Después del paso por vestuarios, el guión se mantuvo: Dos Hermanas era capaz de responder de forma tenaz al dominio de un BCB que, a pesar de no lograr una renta holgada, seguía mostrando una buena versión. No obstante, eso no parecía bastarle para lograr la tan deseada tranquilidad. Pese a ello, pudieron llegar al último receso seis puntos por encima (51-45).

Fue, al fin, en el último acto del partido cuando se fraguó el triunfo del BCB de forma definitiva. Los de Pablo Cuevas fueron ampliando la brecha en el marcador y lograron poner rúbrica a un valioso triunfo (79-59) en el último encuentro del año que mantiene al conjunto pacense con opciones a pelear por todo en 2024.

Este domingo cierran la joranda el Lithium Iberia Sagrado Corazón y el Hache Publicidad Moraleja. Los cacereños reciben al San Fernando a las 12.00 horas, mientras que en el turno de tarde los moralejanos visitan a las 17.30 horas al colista Cimbis que todavía no conoce la victoria.