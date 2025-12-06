Vítaly La Mar BCB, Bosco y San Antonio mantienen el pulso en el coliderato

Los tres equipos extremeños continúan al frente de la clasificación al conseguir saldar sus respectivos compromisos. Vítaly La Mar BCB, Bosco Mérida Patrimonio y San ... Antonio Cáceres solventaron con éxitos us partidos y siguen compartiendo coliderato a la espera de lo que haga este domingo el Huelva Comercio ante el filial del Caja 87, el cuarto en liza en las alturas.

El CBA Spain, por su parte, perdió en su visita al Aljaraque por 63-58.

El Bosco Mérida no baja el ritmo y mantiene el puslo en el coliderato al imponerse por 94-72 al Peñarroya. Miguel Gedeao sostuvo a los emeritenses con su dominio en la pintura con 22 rebotes, 12 puntos y 31 de valoración. También destacaron Juscelino Ricardo con 29 puntos y 29 de valoración y Joao Ribeiros con 24 puntos.

El San Antonio logró una victoria de prestigio en la cancha del Ática Coria por 70-80 y también continúa sin soltarse de la cabeza del grupo. Ndjungo lideró a los cacereños con 19 puntos y 31 de valoración, siendo secundado en la anotación por Daniel Lara con 18 puntos, 5 rebotes y 6 asistencias y Leonardo López con 17 puntos.

El Vítaly La Mar BCB se impuso al San Fernando por 82-76 y ratifica su fortaleza en La Granadilla. Victoria y ambientazo contra todo pronóstico. Ni el puente ni el mal tiempo impidieron que unos 2.000 aficionados disfrutasen de un encuentro igualado, en el que los pacenses tuvieron que remangarse para defender el liderato.

El partido, eso sí, comenzó de cara. Jake Wojcik abrió la lata con una de sus especialidades —el triple—, encendiendo a la grada desde el primer minuto. Pronto se sumaron Mejía y Ruslan, mientras que los visitantes respondían con acierto gracias a Miguel Cabeza y Ezomo, sus referencias ofensivas. Méndez y Osés ampliaron la ventaja hasta los once puntos al final del primer cuarto (25-14). En el segundo, Álex Young y Sherif se unieron al festival anotador local, aunque Cabeza y Pina mantenían con vida al San Fernando. El descanso llegó con un cómodo +14 para los pacenses (48-34).

Tras el paso por vestuarios llegó el gran bache del Vítaly La Mar BCB. Los gaditanos aprovecharon cada desajuste defensivo y, con transiciones rápidas y canastas fáciles, redujeron la diferencia a solo seis puntos en apenas minuto y medio. Wojcik y Mejía tiraron de carácter para sostener a los suyos, pero Pina, Galán y Parra respondieron con eficacia. Las imprecisiones locales y una canasta final de Carlos Galán dejaron el partido en un inquietante 59-58 al término del tercer cuarto, encendiendo los nervios en La Granadilla.

En el último acto, Pablo Cuevas exigió un plus de intensidad… y el equipo respondió. Young, Isma y Mejía aceleraron de nuevo para recuperar oxígeno en el marcador. Wojcik forzó una falta de tres y convirtió los tiros libres para ampliar la renta, aunque Ezomo y Ruiz volvieron a apretar el choque, colocando al San Fernando a solo dos puntos a falta de tres minutos. Sin embargo, la sangre fría de Isma Vázquez, Sharif y el propio Wojcik en la gestión final selló una trabajada victoria por 82-76 ante un rival que, previsiblemente, peleará por la zona alta.

Jake Wojcik fue el MVP local con 19 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia y 21 de valoración. En los visitantes destacó Jorge Pina, que firmó 20 puntos y 24 de valoración.

Este domingo cierran la jornada el Lithium Iberian Sagrado Corazón y Hache Publicidad Moraleja en el derb extremeño que se disputa a las 18.00 horas en Cáceres.