¿Qué ha pasado este sábado, 6 de diciembre, en Extremadura?
Angel Mejia con el balón en el partido del Vítaly La Mar ante San Fernando. JOAQUÍN CUADRADO
Tercera FEB

Vítaly La Mar BCB, Bosco y San Antonio mantienen el pulso en el coliderato

Pacenses, emeritenses y cacereños ganan sus partidos, mientras que CBA pierde en Aljaraque

R. H.

Badajoz

Sábado, 6 de diciembre 2025, 23:09

Comenta

Los tres equipos extremeños continúan al frente de la clasificación al conseguir saldar sus respectivos compromisos. Vítaly La Mar BCB, Bosco Mérida Patrimonio y San ... Antonio Cáceres solventaron con éxitos us partidos y siguen compartiendo coliderato a la espera de lo que haga este domingo el Huelva Comercio ante el filial del Caja 87, el cuarto en liza en las alturas.

