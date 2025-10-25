Vítaly La Mar BCB y Bosco Mérida asoman la cabeza

R. H. Badajoz Sábado, 25 de octubre 2025, 22:17 Comenta Compartir

Vítaly La Mar BCB y Bosco Mérida siguen con su marcha victoriosa y ya se asoman por la cabeza del grupo a la espera de lo que hagan este domingo los colíderes invictos San Antonio y Huelva Comercio. El CBA también ganó su partido en el derbi extremeño ante el Hache Publicidad Moraleja.

El conjunto pacense logró su tercera victoria en liga, segunda consecutiva, tras imponerse con autoridad en la complicada pista de Aljaraque (72-92). Los de Pablo Cuevas firmaron un encuentro muy completo, especialmente a partir del tercer cuarto, donde consolidaron una renta definitiva.

El partido comenzó de cara para el Vítaly La Mar BCB gracias al acierto exterior de Adri Méndez e Isma Vázquez. Los locales respondieron con rápidas transiciones que redujeron la ventaja visitante al término del primer cuarto (18-22). Los pacenses movían bien el balón y encontraban buenas opciones ofensivas: Asier Cuadra y Jaime Paredes aportaban solidez, mientras que Álvaro Llamas y Alejandro Veguilla mantenían con vida a Aljaraque desde el perímetro. La intensidad de Méndez y Ruslan en la pintura, junto a los triples de Wojcik, permitió al BCB llegar al descanso con una ligera ventaja (44-50).

Tras el paso por vestuarios, el equipo de Cuevas pisó el acelerador. El acierto de Isma Vázquez desde la línea de tiros libres y las rápidas transiciones comandadas por Mejía, Leiro y Nielsen rompieron el partido en el tercer cuarto (56-71). A partir de ahí, el dominio pacense fue total: la diferencia se amplió hasta los veinte puntos, cerrando el choque con un contundente 72-92.

David Mejía fue el jugador más destacado del encuentro con 11 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias y 21 de valoración.

Con este triunfo, el Vítaly La Mar BCB suma tres victorias en las cuatro primeras jornadas y continúa su buena dinámica antes de visitar a Moraleja el próximo sábado.

El Bosco Mérida se impuso 88-83 al Ática Coria con un estelar Andrade que firmó 29 puntos, 8 rebotes y 33 de valoración.

El CBA Spain se llevó el derbi extremeño al vencer al Hache Publicidad Moraleja por 68-51. Tomaic fue el mejor del partido con 23 puntos, 3 triples, 11 rebotes y 23 de valoración, mientras que en el Moraleja destacó Ndiaye con 14 puntos, 10 rebotes y 18 de valoración.

Este domingo (12.00 horas) se completa la jornada con el derbi cacereño entre el Lithium Iberia Sagrado y el San Antonio, que defiende su condición de invicto en el liderato del grupo DB.

Temas

Baloncesto