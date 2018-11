LEB ORO Visita a Palma con calidad y energía Rakocevic sigue siendo uno de los jugadores más incisivos del Cáceres. :: lorenzo cordero El Cáceres ha cambiado el físico por el talento en apenas dos semanas y pone rumbo a tierras baleares con la idea de mostrar una versión renovada de sí mismo MARÍA CORRAL CÁCERES. Domingo, 25 noviembre 2018, 09:43

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad puso ayer rumbo a Palma de Mallorca para afrontar una nueva cita liguera. Con la energía renovada y un plus de calidad tras la llegada del escolta de doble nacionalidad norteamericana y jamaicana TJ Sapp, los de Ñete Bohigas continuarán en la búsqueda de la versión que mejor encaje con su reforzado plantel. A partir de las 18.00 horas, en el Polideportivo de Son Moix, intentarán que las buenas sensaciones de los entrenamientos por fin se vean reflejadas en forma de resultados.

Esta jornada, los verdinegros se miden, en palabras del técnico cacereño, «a una de las tres mejores plantillas de la liga». Según analiza el propio Bohigas, el Iberojet Palma es un equipo «de calidad y mucha capacidad ofensiva» al que solo le falta tiempo para que su potencial se vea correspondido en la tabla. Actual decimocuarto clasificado (dos puestos por encima del Cáceres) aunque llamado a ser uno de los favoritos de la categoría a estar arriba, los de Félix Alonso solo han contabilizado una victoria más que el cuadro extremeño.

EL DATO 24 Fue la valoración de Fede Uclés, ala-pívot del Iberojet Palma, en el enfrentamiento ante el Bilbao.

Sus jugadores más destacados en ataque son Marcus Gilbert, Fran Guerra y Raven Barber, máximos anotadores con 102, 97 y 91 respectivamente. Precisamente los dos últimos son, además, los máximos reboteadores del cuadro balear, con 33 rebotes cada uno. Unos números a priori inalcanzables a estas alturas de temporada para los chicos del Cáceres.

EN EL PUNTO DE MIRATJ Sapp Escolta LO DICE...Ñete Bohigas «Vamos con la idea de ganar, evolucionar y hacer un baloncesto competitivo. A ver si somos capaces de desplegar lo que hemos entrenado»

El cuadro verdinegro, por su parte, aborda el choque, una vez más, con el infortunio añadido de las lesiones. A la baja duradera de Andy Mazurczak (cuyo regreso aún está por determinar), se ha sumado esta semana Dani Martínez. El joven tarraconense no ha viajado junto al resto de la expedición debido a unas molestias en el abductor que le impidieron jugar ante el Real Betis la pasada jornada. Lejos de recuperarse, esas dolencias han propiciado que no se haya ejercitado con regularidad en los últimos días y no haya podido poner pie en las Islas Baleares. A esta serie de desdichas, se unió la ausencia de Johan Kody hasta este mismo jueves a causa de una tendinitis en el hombro. No obstante, se espera la participación del pívot camerunés en el choque.

Como nota positiva, Bohigas tendrá una nueva oportunidad para exprimir a Cole Huff (que hizo un discreto papel ante el Betis), así como de experimentar con TJ Sapp, que debutará con la camiseta verdinegra. Con la incorporación de ambos a la plantilla, el cuadro extremeño ha visto reducido su potencial físico para ganar en talento y habilidad en el tiro. Ante Iberojet Palma se podrán sacar conclusiones acerca de cuáles son los recursos que ofrecerán en su aventura cacereña.

Frente a la multitud de formas de entender el juego de las que ahora dispone, el Cáceres buscará por todos los medios encadenar alegrías para alejarse de los temibles puestos de descenso. Una zona que lleva merodeando casi desde el arranque liguero y que poco a poco va haciendo mella en el ánimo de la plantilla. Sin embargo, con la dosis de energía insuflada esta semana, los verdinegros confían en, por qué no, dar la sorpresa.

El Cáceres suma talento con la aportación en forma de energía y calidad de TJ Sapp, última incorporación a la plantilla verdinegra.