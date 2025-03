Victoria cómoda para el Sagrado Corazón

Lunes, 19 de febrero 2024, 07:49 Comenta Compartir

Cara y cruz para los dos representantes extremeños que cerraban la jornada en la Liga EBA este domingo. El Sagrado Corazón cumplió con los pronósticos y venció con contundencia en su visita al colista del grupo DB, el Cimbis, que aún no ha logrado ganar, por un cómodo 67-96 que permite a los cacereños coger algo de oxígeno. Por su parte, el City of Badajoz Academy recibía al tercer clasificado, el Gymástica Portuense, y no pudo sacar nada positivo, ya que los andaluces se impusieron con claridad por 73-89.