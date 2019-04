«Nos vamos a salvar» Domingo, 21 abril 2019, 11:40

Roberto Blanco hizo una valoración positiva del partido de su equipo. «Estoy muy orgulloso de mis jugadores y del esfuerzo que han realizado más allá de los pequeños detalles que nos han llevado a tener que hacer una remontada así. Quiero destacar su actitud, sobre todo en la segunda parte. El ritmo del inicio no nos ha ayudado a encontrarnos en la pista. Hemos tenido problemas de circulación de balón y hemos abusado del bote. No hemos sabido encontrar las virtudes de nuestros jugadores. Nos hemos ido al descanso con una renta justa. Luego en el último cuarto hemos sido claramente superiores y hemos tirado cómodos. El equipo estaba alegre, pero no era suficiente para ganar tras el lastre de la primera parte. Nos queda seguir remando y creo que conseguiremos el objetivo jugando así».

Sobre la situación del equipo se mostró confiado. «Nos vamos a salvar porque estamos haciendo un gran trabajo. Excepto momentos puntuales, la gente se habrá divertido viendo al Cáceres por la tele. A pesar de estar como estamos, la afición cree en nuestras posibilidades».