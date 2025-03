Vaidas Cepukaitis, referencia interior definitiva para el Cáceres

Tras un inicio de temporada marcado por los giros de guion, el Cáceres espera poder haber alcanzado por fin la estabilidad en el terreno deportivo. ... El club verdinegro, que fichó el pasado 28 de septiembre al interior Markus Kennedy, anunció este martes que declara «nulo y sin efecto» el documento firmado por las partes después de que el jugador haya incumplido su fecha límite de llegada a la ciudad, fijada para este pasado domingo con el objetivo de que pudiese resolver algunos asuntos personales.

En el marco de la presentación del pívot lituano Vaidas Cepukaitis, que llega al Cáceres para asumir la función de ser la referencia interior durante lo que resta de campaña, Alberto Blanco, director general del club, arrojó luz sobre la decisión tomada. Toda ello después de dar a Markus Kennedy un voto de confianza inicial para posteriormente encontrarse con una nueva excusa tras haber perdido previamente el contacto con el estadounidense durante varios días.

Con el nombre de Markus Kennedy ya en el cajón del olvido y con Alioune Tew con contrato temporal de un mes, Alberto Blanco celebró la llegada de Vaidas Cepukaitis al equipo extremeño. «Estoy extremadamente contento de que haya aceptado venir a jugar con nosotros. Va sobradísimo y es un jugador respetadísimo en la liga lituana. No es la primera vez que intento ficharlo». Asimismo, Blanco aprovechó la deferencia que el pasado domingo tuvo Rimas Kurtinaitis, entrenador del Wolves Vilnius, con el que Cepukaitis tenía contrato temporal hasta esa misma fecha. Y es que el técnico, con el que guarda buena relación, no alineó al jugador para evitar algún posible percance.

En las instalaciones de Fones, firma colaboradora del Cáceres y que ha renovado una temporada más su compromiso con el club, el nuevo pívot del equipo verdinegro aseguró que se encuentra en un perfecto estado de forma. Cepukaitis se definió con un jugador experimentado en labores defensivas y con capacidad para cargar el rebote y para acompañar con rapidez en las transiciones ofensivas. También afirmó que llega al Cáceres movido por las buenas referencias.

Apoyo social

Visiblemente incrédulo con el apoyo social recibido por el Cáceres en este arranque de la temporada, el director general no dudó en dejar una reflexión ante los medios de comunicación con el objetivo de intentar despertar un mayor interés entre los aficionados. Un dardo que también fue dirigido a la cantera. «Nosotros tenemos una cantera de más de 550 chavales entre dos clubes. Lo lógico, ya que nos han pedido apoyo y que el club los está apoyando, es que ese apoyo al equipo principal se note. Me quedé muy sorprendido el domingo en el partido contra Alicante con el poco apoyo que sentí desde la grada. No hablo del número, pero sí del apoyo que sentía en otros sitios. Los equipos necesitan ayuda no cuando las cosas van bien, sino cuando van mal», explicó Alberto Blanco.